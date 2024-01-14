https://ria.ru/20240114/astrobotic-1921223358.html

В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли

В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли - РИА Новости, 14.01.2024

В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли

Лунный аппарат Peregrine движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в ее атмосфере, сообщила компания-разработчик Astrobotic. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T00:58

2024-01-14T00:58

2024-01-14T01:24

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Лунный аппарат Peregrine движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в ее атмосфере, сообщила компания-разработчик Astrobotic."Согласно нашим последним оценкам, космический аппарат движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в атмосфере Земли", - говорится в заявлении компании.В Astrobotic вновь повторили, что "мягкая высадка на Луну" невозможна. Предназначенный для посадки на Луну аппарат Peregrine стартовал в космос утром 8 января на ракете-носителе нового поколения Vulcan. О возникших проблемах создавшая его по контракту с НАСА компания Astrobotic сообщила примерно через восемь часов после запуска, отметив, что космический корабль не смог принять стабильную ориентацию на Солнце. Позднее специалистам удалось сориентировать солнечные антенны модуля на Солнце и зарядить его аккумулятор, но в то же время стало известно об утечке топлива. После этого Astrobotic признала, что шансов на мягкую посадку на Луне нет.

https://ria.ru/20231226/kosmos-1918209493.html

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земля, луна, германия, наса