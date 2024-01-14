https://ria.ru/20240114/astrobotic-1921223358.html
В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли
В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли - РИА Новости, 14.01.2024
В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли
Лунный аппарат Peregrine движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в ее атмосфере, сообщила компания-разработчик Astrobotic. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T00:58
2024-01-14T00:58
2024-01-14T01:24
наука
земля
луна
германия
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920271382_0:34:2560:1474_1920x0_80_0_0_ae721230d462522b76dee91fea005d99.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Лунный аппарат Peregrine движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в ее атмосфере, сообщила компания-разработчик Astrobotic."Согласно нашим последним оценкам, космический аппарат движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в атмосфере Земли", - говорится в заявлении компании.В Astrobotic вновь повторили, что "мягкая высадка на Луну" невозможна. Предназначенный для посадки на Луну аппарат Peregrine стартовал в космос утром 8 января на ракете-носителе нового поколения Vulcan. О возникших проблемах создавшая его по контракту с НАСА компания Astrobotic сообщила примерно через восемь часов после запуска, отметив, что космический корабль не смог принять стабильную ориентацию на Солнце. Позднее специалистам удалось сориентировать солнечные антенны модуля на Солнце и зарядить его аккумулятор, но в то же время стало известно об утечке топлива. После этого Astrobotic признала, что шансов на мягкую посадку на Луне нет.
https://ria.ru/20231226/kosmos-1918209493.html
земля
луна
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920271382_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_e4658754b1f8f4fac10bdc017a81ee70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, луна, германия, наса
Наука, Земля, Луна, Германия, НАСА
В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли
Astrobotic: лунный аппарат Peregrine, движущийся к Земле, сгорит в ее атмосфере