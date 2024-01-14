Рейтинг@Mail.ru
В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
00:58 14.01.2024 (обновлено: 01:24 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/astrobotic-1921223358.html
В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли
В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли - РИА Новости, 14.01.2024
В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли
Лунный аппарат Peregrine движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в ее атмосфере, сообщила компания-разработчик Astrobotic. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T00:58
2024-01-14T01:24
наука
земля
луна
германия
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920271382_0:34:2560:1474_1920x0_80_0_0_ae721230d462522b76dee91fea005d99.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Лунный аппарат Peregrine движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в ее атмосфере, сообщила компания-разработчик Astrobotic.&quot;Согласно нашим последним оценкам, космический аппарат движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в атмосфере Земли&quot;, - говорится в заявлении компании.В Astrobotic вновь повторили, что "мягкая высадка на Луну" невозможна. Предназначенный для посадки на Луну аппарат Peregrine стартовал в космос утром 8 января на ракете-носителе нового поколения Vulcan. О возникших проблемах создавшая его по контракту с НАСА компания Astrobotic сообщила примерно через восемь часов после запуска, отметив, что космический корабль не смог принять стабильную ориентацию на Солнце. Позднее специалистам удалось сориентировать солнечные антенны модуля на Солнце и зарядить его аккумулятор, но в то же время стало известно об утечке топлива. После этого Astrobotic признала, что шансов на мягкую посадку на Луне нет.
https://ria.ru/20231226/kosmos-1918209493.html
земля
луна
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920271382_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_e4658754b1f8f4fac10bdc017a81ee70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, луна, германия, наса
Наука, Земля, Луна, Германия, НАСА
В Astrobotic считают, что лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере Земли

Astrobotic: лунный аппарат Peregrine, движущийся к Земле, сгорит в ее атмосфере

© Astrobotic Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic
Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic
© Astrobotic
Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Лунный аппарат Peregrine движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в ее атмосфере, сообщила компания-разработчик Astrobotic.
«

"Согласно нашим последним оценкам, космический аппарат движется в сторону Земли и, вероятно, сгорит в атмосфере Земли", - говорится в заявлении компании.

В Astrobotic вновь повторили, что "мягкая высадка на Луну" невозможна.
Предназначенный для посадки на Луну аппарат Peregrine стартовал в космос утром 8 января на ракете-носителе нового поколения Vulcan. О возникших проблемах создавшая его по контракту с НАСА компания Astrobotic сообщила примерно через восемь часов после запуска, отметив, что космический корабль не смог принять стабильную ориентацию на Солнце.
Позднее специалистам удалось сориентировать солнечные антенны модуля на Солнце и зарядить его аккумулятор, но в то же время стало известно об утечке топлива. После этого Astrobotic признала, что шансов на мягкую посадку на Луне нет.
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Мишустин заявил, что частные компании готовы инвестировать в сферу космоса
26 декабря 2023, 15:15
 
НаукаЗемляЛунаГерманияНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала