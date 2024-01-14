https://ria.ru/20240114/amerikanets-1921333027.html

Американца с оружием и адресами норвежских королевичей арестовали в Осло

Американца с оружием и адресами норвежских королевичей арестовали в Осло - РИА Новости, 14.01.2024

Американца с оружием и адресами норвежских королевичей арестовали в Осло

Полиция арестовала американца с незарегистрированным оружием и с адресами членов королевской семьи Норвегии в аэропорту Осло, сообщает местная газета VG со... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T23:51

2024-01-14T23:51

2024-01-14T23:51

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция арестовала американца с незарегистрированным оружием и с адресами членов королевской семьи Норвегии в аэропорту Осло, сообщает местная газета VG со ссылкой на местный суд. По данным газеты, на этой неделе в аэропорту Гардермуэн приземлился гражданин США, в багаже которого было обнаружено оружие и записная книжка с адресами нескольких членов королевской семьи Норвегии. "Связь обвиняемого с Норвегией и цель его пребывания рассматривается в том числе как особый интерес к норвежской королевской семье", - приводит издание решение суда первой инстанции регионов Румерике и Гломдаль. Газета VG пишет, что мужчина был взят под стражу, признал себя виновным в нарушении закона об оружии. По информации издания, обвиняемый ранее подавал заявление на разрешение на ввоз оружия в Норвегию. По словам адвоката Йёрунна Лэгланна, которые приводит издание, его клиент сообщил на таможне, что провозит незарегистрированное оружие. "Дело завершится приговором с признанием вины. Затем мой клиент будет выдворен из страны", - приводит издание слова адвоката. Газета отмечает, что в 2021 году этого человека уже выдворяли из Норвегии, он появлялся около норвежского королевского дворца и резиденции кронпринца и кронпринцессы.

https://ria.ru/20240113/fedrozysk-1921160784.html

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в мире, норвегия, осло, сша