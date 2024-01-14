Рейтинг@Mail.ru
Американца с оружием и адресами норвежских королевичей арестовали в Осло - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/amerikanets-1921333027.html
Американца с оружием и адресами норвежских королевичей арестовали в Осло
Американца с оружием и адресами норвежских королевичей арестовали в Осло - РИА Новости, 14.01.2024
Американца с оружием и адресами норвежских королевичей арестовали в Осло
Полиция арестовала американца с незарегистрированным оружием и с адресами членов королевской семьи Норвегии в аэропорту Осло, сообщает местная газета VG со... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T23:51
2024-01-14T23:51
в мире
норвегия
осло
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18314/62/183146252_0:479:682:863_1920x0_80_0_0_9ba02b9c9ba9dd84b180965a44e9f76c.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция арестовала американца с незарегистрированным оружием и с адресами членов королевской семьи Норвегии в аэропорту Осло, сообщает местная газета VG со ссылкой на местный суд. По данным газеты, на этой неделе в аэропорту Гардермуэн приземлился гражданин США, в багаже которого было обнаружено оружие и записная книжка с адресами нескольких членов королевской семьи Норвегии. "Связь обвиняемого с Норвегией и цель его пребывания рассматривается в том числе как особый интерес к норвежской королевской семье", - приводит издание решение суда первой инстанции регионов Румерике и Гломдаль. Газета VG пишет, что мужчина был взят под стражу, признал себя виновным в нарушении закона об оружии. По информации издания, обвиняемый ранее подавал заявление на разрешение на ввоз оружия в Норвегию. По словам адвоката Йёрунна Лэгланна, которые приводит издание, его клиент сообщил на таможне, что провозит незарегистрированное оружие. "Дело завершится приговором с признанием вины. Затем мой клиент будет выдворен из страны", - приводит издание слова адвоката. Газета отмечает, что в 2021 году этого человека уже выдворяли из Норвегии, он появлялся около норвежского королевского дворца и резиденции кронпринца и кронпринцессы.
https://ria.ru/20240113/fedrozysk-1921160784.html
https://ria.ru/20240105/morozy-1919840455.html
норвегия
осло
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18314/62/183146252_0:415:682:927_1920x0_80_0_0_b6f546998299f5a5ac559c53bd4c4341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, осло, сша
В мире, Норвегия, Осло, США
Американца с оружием и адресами норвежских королевичей арестовали в Осло

Американца с оружием и адресами королевичей Норвегии арестовали в аэропорту Осло

© Flickr / Egil Fujikawa NesНорвежская полиция
Норвежская полиция - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Flickr / Egil Fujikawa Nes
Норвежская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция арестовала американца с незарегистрированным оружием и с адресами членов королевской семьи Норвегии в аэропорту Осло, сообщает местная газета VG со ссылкой на местный суд.
По данным газеты, на этой неделе в аэропорту Гардермуэн приземлился гражданин США, в багаже которого было обнаружено оружие и записная книжка с адресами нескольких членов королевской семьи Норвегии.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска
13 января, 14:37
«
"Связь обвиняемого с Норвегией и цель его пребывания рассматривается в том числе как особый интерес к норвежской королевской семье", - приводит издание решение суда первой инстанции регионов Румерике и Гломдаль.
Газета VG пишет, что мужчина был взят под стражу, признал себя виновным в нарушении закона об оружии. По информации издания, обвиняемый ранее подавал заявление на разрешение на ввоз оружия в Норвегию.
По словам адвоката Йёрунна Лэгланна, которые приводит издание, его клиент сообщил на таможне, что провозит незарегистрированное оружие.
«
"Дело завершится приговором с признанием вины. Затем мой клиент будет выдворен из страны", - приводит издание слова адвоката.
Газета отмечает, что в 2021 году этого человека уже выдворяли из Норвегии, он появлялся около норвежского королевского дворца и резиденции кронпринца и кронпринцессы.
Норвегия - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
"Сибирские" морозы накрыли Норвегию и Данию
5 января, 16:51
 
В миреНорвегияОслоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала