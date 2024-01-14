https://ria.ru/20240114/akter-1921305562.html

Умер российский актер Александр Захаренков

Умер российский актер Александр Захаренков - РИА Новости, 15.01.2024

Умер российский актер Александр Захаренков

Актер и каскадер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру". РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-14T18:17

2024-01-14T18:17

2024-01-15T05:41

культура

общество

россия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Актер и каскадер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру".Причина его смерти не уточняется.Захаренков снялся в более чем 20 фильмах и сериалах, среди которых "Боец. Рождение легенды", "Господа офицеры: Спасти императора", "Псевдоним "Албанец", "Котовский", "Геймеры", "СОБР", российско-сербский фильм "Балканский рубеж".Кроме того, на счету Захаренкова российско-китайская картина "Тайна печати дракона", в котором снялись Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.

россия

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия