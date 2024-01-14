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Умер российский актер Александр Захаренков
Умер российский актер Александр Захаренков - РИА Новости, 15.01.2024
Умер российский актер Александр Захаренков
Актер и каскадер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру". РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-14T18:17
2024-01-14T18:17
2024-01-15T05:41
культура
общество
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Актер и каскадер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру".Причина его смерти не уточняется.Захаренков снялся в более чем 20 фильмах и сериалах, среди которых "Боец. Рождение легенды", "Господа офицеры: Спасти императора", "Псевдоним "Албанец", "Котовский", "Геймеры", "СОБР", российско-сербский фильм "Балканский рубеж".Кроме того, на счету Захаренкова российско-китайская картина "Тайна печати дракона", в котором снялись Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Культура, Общество, Россия
Умер российский актер Александр Захаренков
Снявшийся в фильме со Шварценеггером каскадер Захаренков умер в 38 лет
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Актер и каскадер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет, сообщил портал "Кино-театр.ру"
.
Причина его смерти не уточняется.
Захаренков снялся в более чем 20 фильмах и сериалах, среди которых "Боец. Рождение легенды", "Господа офицеры: Спасти императора", "Псевдоним "Албанец", "Котовский", "Геймеры", "СОБР", российско-сербский фильм "Балканский рубеж".
Кроме того, на счету Захаренкова российско-китайская картина "Тайна печати дракона", в котором снялись Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.