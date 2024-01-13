https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921205102.html

В Киеве сообщили, что Зеленский хочет сделать шокирующее заявление о России

В Киеве сообщили, что Зеленский хочет сделать шокирующее заявление о России - РИА Новости, 13.01.2024

В Киеве сообщили, что Зеленский хочет сделать шокирующее заявление о России

Президент Украины Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, но пока не может этого сделать, заявил киевский политолог Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T19:49

2024-01-13T19:49

2024-01-13T22:33

политика

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий корнейчук

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, но пока не может этого сделать, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала "Да, это так".Ранее в Bloomberg вышла статья, в которой говорилось, что США требуют от Украины более четкого плана ведения боевых действий. По информации источника, Белый дом просит предоставить его в течение ближайших недель."Это посыл о том, что якобы в Вашингтоне ничего не знают, якобы Байден не принуждает Украину ни к какой заморозке войны. Это должна быть именно позиция Украины. Подаются сигналы о том, что Украина переходит в оборону <…> и надо начинать какие-то переговоры. Мы же видим эти сигналы. Они идут от (главкома ВСУ Валерия. — Прим. ред.) Залужного, от (главы ГУР МО Кирилла) Буданова, потихонечку уже идут и от Зеленского, который, опять же, не может сказать прямо. Он говорит завуалированно, но придет время, когда придется говорить об этом четко", — рассуждает эксперт.По его словам, американский президент и его администрация только делают вид, что они к этому процессу непричастны. Они специально создают впечатление, что "решения принимает Киев", отметил Корнейчук.Россия неоднократно выражала готовность урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на это. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.

https://ria.ru/20240113/pozitsiya-1921186623.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий корнейчук, вооруженные силы украины