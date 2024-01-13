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Участников знают. В США раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о России - РИА Новости, 13.01.2024
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18:58 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921198697.html
Участников знают. В США раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о России
Участников знают. В США раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о России - РИА Новости, 13.01.2024
Участников знают. В США раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о России
Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть из-за отказа от переговоров с Россией, заявил американский политолог Гордон Хан в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T18:58
2024-01-13T18:58
политика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть из-за отказа от переговоров с Россией, заявил американский политолог Гордон Хан в эфире YouTube-канала Duran.Эксперт напомнил, что в ноябре прошлого года в Сети появился "слив" якобы телефонного разговора бывшего украинского лидера Петра Порошенко с олигархом Ринатом Ахметовым (есть предположения, что запись подделана с помощью нейросетей. — Прим. ред.). Участники беседы обсуждают государственный переворот и смещение Зеленского с поста."Порошенко там заявляет, что военные поддерживают его. И одна из причин, почему необходим переворот — это отсутствие переговоров Зеленского с Россией. Эта беседа может быть индикатором того, кто может принять участие в смене власти с целью прекращения этого конфликта", — считает Хан.По его мнению, действующий глава государства создал себе серьезные проблемы, приняв закон о запрете контактов с Москвой.Россия неоднократно выражала готовность урегулировать конфликт дипломатическим путем, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на это. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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политика, россия, украина, владимир зеленский, петр порошенко, ринат ахметов, москва
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Ринат Ахметов, Москва
Участников знают. В США раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о России

Эксперт из США Хан: Зеленского уберут из-за отказа от переговоров с РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть из-за отказа от переговоров с Россией, заявил американский политолог Гордон Хан в эфире YouTube-канала Duran.
Эксперт напомнил, что в ноябре прошлого года в Сети появился "слив" якобы телефонного разговора бывшего украинского лидера Петра Порошенко с олигархом Ринатом Ахметовым (есть предположения, что запись подделана с помощью нейросетей. — Прим. ред.). Участники беседы обсуждают государственный переворот и смещение Зеленского с поста.
«
"Порошенко там заявляет, что военные поддерживают его. И одна из причин, почему необходим переворот — это отсутствие переговоров Зеленского с Россией. Эта беседа может быть индикатором того, кто может принять участие в смене власти с целью прекращения этого конфликта", — считает Хан.
По его мнению, действующий глава государства создал себе серьезные проблемы, приняв закон о запрете контактов с Москвой.
Россия неоднократно выражала готовность урегулировать конфликт дипломатическим путем, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на это. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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