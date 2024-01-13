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На Западе ответили поговоркой на жалобу Зеленского о пенсионерах
На Западе ответили поговоркой на жалобу Зеленского о пенсионерах - РИА Новости, 13.01.2024
На Западе ответили поговоркой на жалобу Зеленского о пенсионерах
Владимир Зеленский делает вид, что благодарен за оказанную помощь, однако на самом деле он жалуется на то, что большая часть денег остается в США, об этом... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:22
2024-01-13T01:22
2024-01-13T01:22
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский делает вид, что благодарен за оказанную помощь, однако на самом деле он жалуется на то, что большая часть денег остается в США, об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.Так он прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что более 70 процентов от денег, выделенных Киеву на оружие, остались в Штатах, а эти средства, по его словам, "получали люди, в том числе и американские пенсионеры". Тем самым он пожаловался на то, что прекращение помощи Киеву грозит оставить украинских пенсионеров без выплат."Он делает вид, что благодарен. На самом деле он жалуется, что большая часть денег осталась в США. В Ирландии есть старая поговорка: "Съеденный хлеб скоро забывается", — написал Боуз.Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, а в случае его прекращения властям придется обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".В конце ноября Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920974689.html
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В мире, США, Киев, Украина, Ирландия, Владимир Зеленский
На Западе ответили поговоркой на жалобу Зеленского о пенсионерах
Ирландский журналист Боуз: Зеленский быстро забыл оказанную США помощь