https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921080212.html

На Западе ответили поговоркой на жалобу Зеленского о пенсионерах

На Западе ответили поговоркой на жалобу Зеленского о пенсионерах - РИА Новости, 13.01.2024

На Западе ответили поговоркой на жалобу Зеленского о пенсионерах

Владимир Зеленский делает вид, что благодарен за оказанную помощь, однако на самом деле он жалуется на то, что большая часть денег остается в США, об этом... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:22

2024-01-13T01:22

2024-01-13T01:22

в мире

сша

киев

украина

ирландия

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_aa1cf99a1c200a6265a78c6625ecf450.jpg

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский делает вид, что благодарен за оказанную помощь, однако на самом деле он жалуется на то, что большая часть денег остается в США, об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.Так он прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что более 70 процентов от денег, выделенных Киеву на оружие, остались в Штатах, а эти средства, по его словам, "получали люди, в том числе и американские пенсионеры". Тем самым он пожаловался на то, что прекращение помощи Киеву грозит оставить украинских пенсионеров без выплат."Он делает вид, что благодарен. На самом деле он жалуется, что большая часть денег осталась в США. В Ирландии есть старая поговорка: "Съеденный хлеб скоро забывается", — написал Боуз.Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, а в случае его прекращения властям придется обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".В конце ноября Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920974689.html

https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920872741.html

сша

киев

украина

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, украина, ирландия, владимир зеленский