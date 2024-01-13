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Они пропали. Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 13.01.2024
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09:12 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/zayavlenie-1921108332.html
Они пропали. Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
Они пропали. Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 13.01.2024
Они пропали. Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
Соединенные Штаты Америки откажутся от любой дальнейшей помощи Киеву из-за проблем с учетом вооружений, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:12
2024-01-13T09:12
украина
франция
киев
дмитрий песков
флориан филиппо
гитанас науседа
министерство обороны сша
politico
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки откажутся от любой дальнейшей помощи Киеву из-за проблем с учетом вооружений, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.На этой неделе инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. По его данным, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда.&quot;Это побудит конгресс отказаться от поставок оружия на Украину, тем более что это государство очень корумпированно!&quot; — написал политик.Филиппо также добавил, что американское оружие пропало на Украине, и это также должно побудить Францию отказаться от поддержки киевского режима.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, а уровень коррупции в Киеве только растет.По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.
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украина, франция, киев, дмитрий песков, флориан филиппо, гитанас науседа, министерство обороны сша, politico, политика
Украина, Франция, Киев, Дмитрий Песков, Флориан Филиппо, Гитанас Науседа, Министерство обороны США, Politico, Политика
Они пропали. Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине

Филиппо: США откажутся поддерживать Украину после пропажи американского оружия

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки откажутся от любой дальнейшей помощи Киеву из-за проблем с учетом вооружений, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.
На этой неделе инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. По его данным, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда.
«

"Это побудит конгресс отказаться от поставок оружия на Украину, тем более что это государство очень корумпированно!" — написал политик.

Филиппо также добавил, что американское оружие пропало на Украине, и это также должно побудить Францию отказаться от поддержки киевского режима.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, а уровень коррупции в Киеве только растет.
По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.
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УкраинаФранцияКиевДмитрий ПесковФлориан ФилиппоГитанас НауседаМинистерство обороны СШАPoliticoПолитика
 
 
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