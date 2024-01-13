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Европа впала в новую зависимость от России
Европа впала в новую зависимость от России - РИА Новости, 13.01.2024
Европа впала в новую зависимость от России
Европа сменила энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере продовольствия и удобрений, об этом, как передает издание Euractiv, заявил президент... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T06:01
2024-01-13T06:01
2024-01-13T16:21
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Европа сменила энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере продовольствия и удобрений, об этом, как передает издание Euractiv, заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.Как утверждает Холзетер, Россия якобы использует удобрения и продовольствие "в качестве оружия". "Я был бы очень обеспокоен, если бы мы как лунатики повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией", — пожаловался президент Yara.По данным Евростата, импорт азота в ЕС с июля 2022 года по июнь 2023-го увеличился на 34 процента по сравнению с предыдущим периодом, при этом на долю России пришлось около трети всего импорта. Также на долю России пришлась почти треть всего европейского импорта мочевины.Холзетер назвал 2024-й "решающим годом" для ЕС, призвав создавать стимулы для фермеров и "предсказуемую структуру финансирования" для промышленности.При этом он признал, что снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов повлекло огромные издержки для домохозяйств и промышленности.Как ранее заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко, Россия остается мировой кормилицей и надежным поставщиком продукции АПК, будет продолжать гуманитарные поставки зерна и удобрений в Африку.Вице-премьер напомнила, что FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) недавно "открыто признала, что санкции западных стран в отношении продовольствия и минеральных удобрений, логистики и расчетов приводят к усугублению проблемы мирового голода".
https://ria.ru/20240109/import-1920331046.html
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в мире, россия, европа, африка, виктория абрамченко, евросоюз, евростат, fao
В мире, Россия, Европа, Африка, Виктория Абрамченко, Евросоюз, Евростат, FAO
Европа впала в новую зависимость от России
Президент Yara заявил о зависимости Европы от российских удобрений