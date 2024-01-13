https://ria.ru/20240113/zakhvat-1921084856.html

Нацгвардия Техаса захватила часть границы США

Нацгвардия Техаса захватила часть границы США - РИА Новости, 13.01.2024

Нацгвардия Техаса захватила часть границы США

Национальная гвардия Техаса "захватила" участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы, сообщил телеканал CBS. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T02:14

2024-01-13T02:14

2024-01-13T11:13

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Национальная гвардия Техаса "захватила" участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы, сообщил телеканал CBS.Противостояние развернулось в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, нелегально пересекающие реку Рио-Гранде, по которой проходит граница двух стран. Как пишет CBS, техасские нацгвардейцы, развернутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботом, "захватили контроль" над парком Шелби в Игл-Пасс, который федеральные пограничники использовали для содержания мигрантов перед их транспортировкой для дальнейшего оформления.В четверг, как рассказал телеканалу анонимный источник, техасские власти запретили катерам пограничников патрулировать этот район. "Они отказывают агентам пограничного патруля во въезде для выполнения наших обязанностей", — пожаловался он, отметив, что не знает, "какую власть (чиновники Техаса. — Прим. ред.) имеют над федеральным правительством".Из-за сложившейся ситуации минюст США в пятницу обратился в Верховный суд страны. В ведомстве заявили, что власти Техаса использовали нацгвардию, чтобы заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 2,5 мили (четыре километра) границы с Мексикой.Согласно законодательству США, пограничная служба несет юридическую ответственность за оформление мигрантов на территории страны и определяет, следует ли их задерживать, передавать другому ведомству, депортировать или впустить в страну до решения суда.В свою очередь представитель оборонного департамента Техаса Майкл Перри, который курирует национальную гвардию штата, объяснил действия местных властей необходимостью пресечь незаконное пересечение границы мигрантами."Захват парка Шелби — это крайняя и самая наглая попытка чиновников штата Техас оспорить полномочия федерального правительства в области иммиграции", — отметил CBS.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в январе заявил, что за время работы Джо Байдена на посту президента американскую границу незаконно пересекли свыше семи миллионов человек. Телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе сообщал, что число незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек, установив абсолютный исторический рекорд.Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой".

https://ria.ru/20231229/tekhas-1918872645.html

https://ria.ru/20240104/obvinenie-1919749568.html

https://ria.ru/20240111/tramp-1920647340.html

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в мире, техас, сша, мексика, джо байден, майк джонсон, грегг эбботт