Рейтинг@Mail.ru
Нацгвардия Техаса захватила часть границы США - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 13.01.2024 (обновлено: 11:13 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/zakhvat-1921084856.html
Нацгвардия Техаса захватила часть границы США
Нацгвардия Техаса захватила часть границы США - РИА Новости, 13.01.2024
Нацгвардия Техаса захватила часть границы США
Национальная гвардия Техаса "захватила" участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы, сообщил телеканал CBS. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T02:14
2024-01-13T11:13
в мире
техас
сша
мексика
джо байден
майк джонсон
грегг эбботт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921123711_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_481cc265bafb0516b3ead396a870c917.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Национальная гвардия Техаса "захватила" участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы, сообщил телеканал CBS.Противостояние развернулось в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, нелегально пересекающие реку Рио-Гранде, по которой проходит граница двух стран. Как пишет CBS, техасские нацгвардейцы, развернутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботом, "захватили контроль" над парком Шелби в Игл-Пасс, который федеральные пограничники использовали для содержания мигрантов перед их транспортировкой для дальнейшего оформления.В четверг, как рассказал телеканалу анонимный источник, техасские власти запретили катерам пограничников патрулировать этот район. "Они отказывают агентам пограничного патруля во въезде для выполнения наших обязанностей", — пожаловался он, отметив, что не знает, "какую власть (чиновники Техаса. — Прим. ред.) имеют над федеральным правительством".Из-за сложившейся ситуации минюст США в пятницу обратился в Верховный суд страны. В ведомстве заявили, что власти Техаса использовали нацгвардию, чтобы заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 2,5 мили (четыре километра) границы с Мексикой.Согласно законодательству США, пограничная служба несет юридическую ответственность за оформление мигрантов на территории страны и определяет, следует ли их задерживать, передавать другому ведомству, депортировать или впустить в страну до решения суда.В свою очередь представитель оборонного департамента Техаса Майкл Перри, который курирует национальную гвардию штата, объяснил действия местных властей необходимостью пресечь незаконное пересечение границы мигрантами."Захват парка Шелби — это крайняя и самая наглая попытка чиновников штата Техас оспорить полномочия федерального правительства в области иммиграции", — отметил CBS.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в январе заявил, что за время работы Джо Байдена на посту президента американскую границу незаконно пересекли свыше семи миллионов человек. Телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе сообщал, что число незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек, установив абсолютный исторический рекорд.Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой".
https://ria.ru/20231229/tekhas-1918872645.html
https://ria.ru/20240104/obvinenie-1919749568.html
https://ria.ru/20240111/tramp-1920647340.html
техас
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921123711_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_863aadbcca76912cf575b098d69bd25f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша, мексика, джо байден, майк джонсон, грегг эбботт
В мире, Техас, США, Мексика, Джо Байден, Майк Джонсон, Грегг Эбботт
Нацгвардия Техаса захватила часть границы США

CBS: нацгвардия Техаса взяла под свой контроль часть границы США и Мексики

© AFP 2024 / CHANDAN KHANNAСолдат Национальной гвардии Техаса на границе с Мексикой в Игл-Пасс
Солдат Национальной гвардии Техаса на границе с Мексикой в Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AFP 2024 / CHANDAN KHANNA
Солдат Национальной гвардии Техаса на границе с Мексикой в Игл-Пасс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Национальная гвардия Техаса "захватила" участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы, сообщил телеканал CBS.
Противостояние развернулось в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, нелегально пересекающие реку Рио-Гранде, по которой проходит граница двух стран. Как пишет CBS, техасские нацгвардейцы, развернутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботом, "захватили контроль" над парком Шелби в Игл-Пасс, который федеральные пограничники использовали для содержания мигрантов перед их транспортировкой для дальнейшего оформления.
Губернатор Техаса Грег Эбботт - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Губернатор Техаса обвинил Байдена в разрушении США из-за мигрантов
29 декабря 2023, 01:55
В четверг, как рассказал телеканалу анонимный источник, техасские власти запретили катерам пограничников патрулировать этот район.
"Они отказывают агентам пограничного патруля во въезде для выполнения наших обязанностей", — пожаловался он, отметив, что не знает, "какую власть (чиновники Техаса. — Прим. ред.) имеют над федеральным правительством".
Из-за сложившейся ситуации минюст США в пятницу обратился в Верховный суд страны. В ведомстве заявили, что власти Техаса использовали нацгвардию, чтобы заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 2,5 мили (четыре километра) границы с Мексикой.
Согласно законодательству США, пограничная служба несет юридическую ответственность за оформление мигрантов на территории страны и определяет, следует ли их задерживать, передавать другому ведомству, депортировать или впустить в страну до решения суда.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Маск обвинил власти США в поощрении нелегальной миграции
4 января, 22:39
В свою очередь представитель оборонного департамента Техаса Майкл Перри, который курирует национальную гвардию штата, объяснил действия местных властей необходимостью пресечь незаконное пересечение границы мигрантами.
"Захват парка Шелби — это крайняя и самая наглая попытка чиновников штата Техас оспорить полномочия федерального правительства в области иммиграции", — отметил CBS.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в январе заявил, что за время работы Джо Байдена на посту президента американскую границу незаконно пересекли свыше семи миллионов человек. Телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе сообщал, что число незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек, установив абсолютный исторический рекорд.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США
11 января, 06:11
 
В миреТехасСШАМексикаДжо БайденМайк ДжонсонГрегг Эбботт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала