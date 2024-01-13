https://ria.ru/20240113/yemen-1921097803.html

В Пентагоне назвали цель нового удара в Йемене

В Пентагоне назвали цель нового удара в Йемене - РИА Новости, 13.01.2024

В Пентагоне назвали цель нового удара в Йемене

США нанесли ракетный удар по радарной установке хуситов в Йемене, сообщило центральное командование Пентагона. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T06:31

2024-01-13T06:31

2024-01-13T13:22

йемен

сша

министерство обороны сша

в мире

джо байден

сана

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США нанесли ракетный удар по радарной установке хуситов в Йемене, сообщило центральное командование Пентагона."В 3:45 по времени Саны (совпадает с мск. — Прим. ред.) 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене", — указали в ведомстве.О новом авиаударе по северу столицы Йемена ранее сообщал РИА Новости источник в администрации Саны.Удар нанесли при помощи ракеты "Томагавк", запущенной с американского эсминца.Атака против ЙеменаВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.Бойцы йеменского движения захватили и атаковали несколько судов, после чего некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила Устав всемирной организации.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920978077.html

https://ria.ru/20240113/yemen-1921092159.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

йемен

сша

сана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене 2024-01-13T06:31 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

йемен, сша, министерство обороны сша, в мире, джо байден, сана, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене