В Пентагоне назвали цель нового удара в Йемене
Пентагон: новый удар в Йемене был направлен против радарной установки хуситов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США нанесли ракетный удар по радарной установке хуситов в Йемене, сообщило центральное командование Пентагона.
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"В 3:45 по времени Саны (совпадает с мск. — Прим. ред.) 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене", — указали в ведомстве.
О новом авиаударе по северу столицы Йемена ранее сообщал РИА Новости источник в администрации Саны.
Удар нанесли при помощи ракеты "Томагавк", запущенной с американского эсминца.
Атака против Йемена
Бойцы йеменского движения захватили и атаковали несколько судов, после чего некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила Устав всемирной организации.