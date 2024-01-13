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В Пентагоне назвали цель нового удара в Йемене - РИА Новости, 13.01.2024
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06:31 13.01.2024 (обновлено: 13:22 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/yemen-1921097803.html
В Пентагоне назвали цель нового удара в Йемене
В Пентагоне назвали цель нового удара в Йемене - РИА Новости, 13.01.2024
В Пентагоне назвали цель нового удара в Йемене
США нанесли ракетный удар по радарной установке хуситов в Йемене, сообщило центральное командование Пентагона. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T06:31
2024-01-13T13:22
йемен
сша
министерство обороны сша
в мире
джо байден
сана
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США нанесли ракетный удар по радарной установке хуситов в Йемене, сообщило центральное командование Пентагона.&quot;В 3:45 по времени Саны (совпадает с мск. — Прим. ред.) 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене&quot;, — указали в ведомстве.О новом авиаударе по северу столицы Йемена ранее сообщал РИА Новости источник в администрации Саны.Удар нанесли при помощи ракеты "Томагавк", запущенной с американского эсминца.Атака против ЙеменаВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.Бойцы йеменского движения захватили и атаковали несколько судов, после чего некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила Устав всемирной организации.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920978077.html
https://ria.ru/20240113/yemen-1921092159.html
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Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
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йемен, сша, министерство обороны сша, в мире, джо байден, сана, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
Йемен, США, Министерство обороны США, В мире, Джо Байден, Сана, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
В Пентагоне назвали цель нового удара в Йемене

Пентагон: новый удар в Йемене был направлен против радарной установки хуситов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США нанесли ракетный удар по радарной установке хуситов в Йемене, сообщило центральное командование Пентагона.
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"В 3:45 по времени Саны (совпадает с мск. — Прим. ред.) 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене", — указали в ведомстве.

О новом авиаударе по северу столицы Йемена ранее сообщал РИА Новости источник в администрации Саны.
Удар нанесли при помощи ракеты "Томагавк", запущенной с американского эсминца.
Хуситы в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Хуситы планируют наносить удары по связанным с США морским судам
12 января, 16:13

Атака против Йемена

В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.
Бойцы йеменского движения захватили и атаковали несколько судов, после чего некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.
Демонстрация в поддержку Иеменских хуситов напротив Британского посольства в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Постпред США в ООН назвала удары по Йемену соразмерными и необходимыми
Вчера, 03:50
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила Устав всемирной организации.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января, 16:13
 
ЙеменСШАМинистерство обороны СШАВ миреДжо БайденСанаАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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