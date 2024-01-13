https://ria.ru/20240113/yemen-1921092983.html

Источник: США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена

Источник: США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена - РИА Новости, 13.01.2024

Источник: США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена

США и Великобритания нанесли новый авиаудар по столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости источник в администрации города. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T04:10

2024-01-13T04:10

2024-01-13T16:25

сша

йемен

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в мире

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли новый авиаудар по столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости источник в администрации города."Авиация США и Великобритании снова нанесла удар по авиационной базе Ад-Длейми на севере Саны", — сказал собеседник агентства.Информацию о новом ударе позднее подтвердил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника.Удары по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила устав всемирной организации.

https://ria.ru/20240113/yemen-1921092159.html

https://ria.ru/20240113/bayden-1921086920.html

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сша, йемен, сана, военная операция сша и британии в йемене, в мире