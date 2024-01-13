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Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220 - РИА Новости, 13.01.2024
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11:55 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/yaponiya-1921130845.html
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220 - РИА Новости, 13.01.2024
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220
Число погибших при землетрясении 1 января в районе Ното в японской префектуре Исикава выросло до 220 человек, ранения различной степени тяжести получили 1014... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:55
2024-01-13T11:55
в мире
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. Число погибших при землетрясении 1 января в районе Ното в японской префектуре Исикава выросло до 220 человек, ранения различной степени тяжести получили 1014 человек, дакие данные обнародовали власти префектуры, передает телеканал NHK. Ранее утром власти префектуры Исикава обнародовали список из 26 человек, местопребывание которых до сих пор не удается установить. Эта цифра пока остается неизменной. Резко выросло число домов, которые оказались частично или полностью разрушены – если еще утром называлась цифра более 2000, то сейчас стало известно, что таких домов по крайней мере 11,3 тысячи. Также 11,3 тысячи домов в префектуре остаются без света. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Без воды в префектуре Исикава остаются более 56 тысяч домов. В префектуре открыты 383 эвакуационных пункта, число эвакуированных составляет более 22,3 тысячи человек. Более 1,9 тысячи оказались отрезаны от коммуникаций из-за обрушения мостов и разрушения дорог. На месте стихийного бедствия работают 6300 сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240113/yaponiya-1921097396.html
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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220

Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220, пострадали 1014 человек

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. Число погибших при землетрясении 1 января в районе Ното в японской префектуре Исикава выросло до 220 человек, ранения различной степени тяжести получили 1014 человек, дакие данные обнародовали власти префектуры, передает телеканал NHK.
Ранее утром власти префектуры Исикава обнародовали список из 26 человек, местопребывание которых до сих пор не удается установить. Эта цифра пока остается неизменной.
Резко выросло число домов, которые оказались частично или полностью разрушены – если еще утром называлась цифра более 2000, то сейчас стало известно, что таких домов по крайней мере 11,3 тысячи. Также 11,3 тысячи домов в префектуре остаются без света.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
Без воды в префектуре Исикава остаются более 56 тысяч домов. В префектуре открыты 383 эвакуационных пункта, число эвакуированных составляет более 22,3 тысячи человек. Более 1,9 тысячи оказались отрезаны от коммуникаций из-за обрушения мостов и разрушения дорог. На месте стихийного бедствия работают 6300 сотрудников сил самообороны.
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
СМИ: в Японии обнародовали список людей, потерявшихся после землетрясений
Вчера, 06:17
 
В миреЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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