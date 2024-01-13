https://ria.ru/20240113/x-59-1921087299.html
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 - РИА Новости, 13.01.2024
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
НАСА и компания Lockheed Martin представили в пятницу экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T02:47
2024-01-13T02:47
2024-01-13T11:28
калифорния
наса
lockheed martin
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127138_0:48:3470:2000_1920x0_80_0_0_6c9b661ff1873103b3e405e705969742.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. НАСА и компания Lockheed Martin представили в пятницу экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59."X-59 от НАСА изменит то, как мы путешествуем, сделает преодоление расстояний между нами более быстрым", - заявила в связи с презентацией самолета заместитель главы НАСА Пэм Мэлрой. Презентация самолета, который уже показывался публике, но тогда не был окрашен, прошла в Калифорнии на территории завода Lockheed Martin и транслировалась в прямом эфире на сайте НАСА. Ранее сообщалось, что сборка X-59 была завершена в 2021 году.X-59 разрабатывается в рамках программы Quesst и его главной задачей станет сбор для возможного пересмотра властями запрета на сверхзвуковые коммерческие полеты над сушей, надеются в НАСА. Ограничения на такие полеты были введены более 50 лет назад из-за шума, который вызывает сверхзвуковой полет. X-59, как ожидается, будет достигать скорости в 1488 километра в час, но, благодаря дизайну своей конструкции, не вызывать сопряженных со сверхзвуковым полетом хлопков. Новейший аппарат создается НАСА с прицелом на будущие коммерческие сверхзвуковые полеты. Представленный сегодня аппарат, подчеркнули в агентстве, "является не прототипом, это уникальный экспериментальный самолет, технологии которого предназначены для будущих поколений сверхзвуковых самолетов". На следующем этапе специалистам миссии предстоит начать интеграцию всех систем X-59 и приступить к его тестированию. "Первый полет должен состояться позднее в этом году, после чего последует первый сверхзвуковой полет", - сообщили в НАСА. В ходе испытаний новинки планируются полеты над населенными пунктами для сбора данных об уровне создаваемого им шума, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231228/samolet-1918671086.html
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127138_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_39698419cda38f4bb38af66f3fa88336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, наса, lockheed martin
Калифорния, НАСА, Lockheed Martin
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
НАСА и Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. НАСА и компания Lockheed Martin представили в пятницу экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59.
«
"X-59 от НАСА изменит то, как мы путешествуем, сделает преодоление расстояний между нами более быстрым", - заявила в связи с презентацией самолета заместитель главы НАСА Пэм Мэлрой.
Презентация самолета, который уже показывался публике, но тогда не был окрашен, прошла в Калифорнии на территории завода Lockheed Martin и транслировалась в прямом эфире на сайте НАСА. Ранее сообщалось, что сборка X-59 была завершена в 2021 году.
X-59 разрабатывается в рамках программы Quesst и его главной задачей станет сбор для возможного пересмотра властями запрета на сверхзвуковые коммерческие полеты над сушей, надеются в НАСА. Ограничения на такие полеты были введены более 50 лет назад из-за шума, который вызывает сверхзвуковой полет.
X-59, как ожидается, будет достигать скорости в 1488 километра в час, но, благодаря дизайну своей конструкции, не вызывать сопряженных со сверхзвуковым полетом хлопков.
Новейший аппарат создается НАСА с прицелом на будущие коммерческие сверхзвуковые полеты. Представленный сегодня аппарат, подчеркнули в агентстве, "является не прототипом, это уникальный экспериментальный самолет, технологии которого предназначены для будущих поколений сверхзвуковых самолетов".
На следующем этапе специалистам миссии предстоит начать интеграцию всех систем X-59 и приступить к его тестированию. "Первый полет должен состояться позднее в этом году, после чего последует первый сверхзвуковой полет", - сообщили в НАСА. В ходе испытаний новинки планируются полеты над населенными пунктами для сбора данных об уровне создаваемого им шума, сообщили в ведомстве.
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39