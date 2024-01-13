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Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений - РИА Новости, 13.01.2024
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09:19 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/wildberries-1921108836.html
Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений
Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений - РИА Новости, 13.01.2024
Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений
Запущенный Wildberries портал туристических услуг оказался востребован среди пользователей, компания планирует расширять список партнеров и сделать ставку на... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:19
2024-01-13T09:19
татьяна бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Запущенный Wildberries портал туристических услуг оказался востребован среди пользователей, компания планирует расширять список партнеров и сделать ставку на его развитие как "маркетплейса впечатлений", где можно будет купить также и экскурсию, и фотосессию, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. В марте 2023 года площадка объявила о запуске нового портала туристических услуг, где пользователи могут распланировать свой маршрут и приобрести билеты, в том числе и на автобус. По словам Бакальчук, туристический портал оказался востребован у пользователей. К нему был подключен уже второй партнер по продаже авиабилетов, и с одним из агрегаторов запущено бронирование отелей, в этом году планируется и дальше расширять партнерства. "Но ставку делаем больше на то, что это будет маркетплейс впечатлений. Мы хотим, чтобы это была платформа, на которой любой предприниматель сможет размещать цифровые услуги, имеющие отношение к туризму. Например, можно будет предложить свою авторскую экскурсию, услуги по фотосессии и мастер-классам", - объяснила она.
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татьяна бакальчук, wildberries
Татьяна Бакальчук, Wildberries
Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений

Wildberries планирует развивать продажу экскурсий, фотосессий, мастер-классов

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкОдин из пунктов выдачи заказов Wildberries
Один из пунктов выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Один из пунктов выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Запущенный Wildberries портал туристических услуг оказался востребован среди пользователей, компания планирует расширять список партнеров и сделать ставку на его развитие как "маркетплейса впечатлений", где можно будет купить также и экскурсию, и фотосессию, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук.
В марте 2023 года площадка объявила о запуске нового портала туристических услуг, где пользователи могут распланировать свой маршрут и приобрести билеты, в том числе и на автобус.
По словам Бакальчук, туристический портал оказался востребован у пользователей. К нему был подключен уже второй партнер по продаже авиабилетов, и с одним из агрегаторов запущено бронирование отелей, в этом году планируется и дальше расширять партнерства.
"Но ставку делаем больше на то, что это будет маркетплейс впечатлений. Мы хотим, чтобы это была платформа, на которой любой предприниматель сможет размещать цифровые услуги, имеющие отношение к туризму. Например, можно будет предложить свою авторскую экскурсию, услуги по фотосессии и мастер-классам", - объяснила она.
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Татьяна БакальчукWildberries
 
 
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