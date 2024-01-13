https://ria.ru/20240113/wildberries-1921108836.html
Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений
Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений - РИА Новости, 13.01.2024
Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений
Запущенный Wildberries портал туристических услуг оказался востребован среди пользователей, компания планирует расширять список партнеров и сделать ставку на... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:19
2024-01-13T09:19
2024-01-13T09:19
татьяна бакальчук
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858491212_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_f87945dfae8ab080d9119735dac1f90b.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Запущенный Wildberries портал туристических услуг оказался востребован среди пользователей, компания планирует расширять список партнеров и сделать ставку на его развитие как "маркетплейса впечатлений", где можно будет купить также и экскурсию, и фотосессию, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. В марте 2023 года площадка объявила о запуске нового портала туристических услуг, где пользователи могут распланировать свой маршрут и приобрести билеты, в том числе и на автобус. По словам Бакальчук, туристический портал оказался востребован у пользователей. К нему был подключен уже второй партнер по продаже авиабилетов, и с одним из агрегаторов запущено бронирование отелей, в этом году планируется и дальше расширять партнерства. "Но ставку делаем больше на то, что это будет маркетплейс впечатлений. Мы хотим, чтобы это была платформа, на которой любой предприниматель сможет размещать цифровые услуги, имеющие отношение к туризму. Например, можно будет предложить свою авторскую экскурсию, услуги по фотосессии и мастер-классам", - объяснила она.
https://realty.ria.ru/20231130/wildberries-1912810328.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858491212_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_93eb92b4de83b4cfc8ecbe927e41dd69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна бакальчук, wildberries
Татьяна Бакальчук, Wildberries
Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений
Wildberries планирует развивать продажу экскурсий, фотосессий, мастер-классов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Запущенный Wildberries портал туристических услуг оказался востребован среди пользователей, компания планирует расширять список партнеров и сделать ставку на его развитие как "маркетплейса впечатлений", где можно будет купить также и экскурсию, и фотосессию, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук.
В марте 2023 года площадка объявила о запуске нового портала туристических услуг, где пользователи могут распланировать свой маршрут и приобрести билеты, в том числе и на автобус.
По словам Бакальчук, туристический портал оказался востребован у пользователей. К нему был подключен уже второй партнер по продаже авиабилетов, и с одним из агрегаторов запущено бронирование отелей, в этом году планируется и дальше расширять партнерства.
"Но ставку делаем больше на то, что это будет маркетплейс впечатлений. Мы хотим, чтобы это была платформа, на которой любой предприниматель сможет размещать цифровые услуги, имеющие отношение к туризму. Например, можно будет предложить свою авторскую экскурсию, услуги по фотосессии и мастер-классам", - объяснила она.
Wildberries планирует построить крупный логистический центр в Перми