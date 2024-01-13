https://ria.ru/20240113/wildberries-1921108836.html

Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений

Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений - РИА Новости, 13.01.2024

Wildberries планирует развиваться как маркетплейс впечатлений

Запущенный Wildberries портал туристических услуг оказался востребован среди пользователей, компания планирует расширять список партнеров и сделать ставку на... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T09:19

2024-01-13T09:19

2024-01-13T09:19

татьяна бакальчук

wildberries

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Запущенный Wildberries портал туристических услуг оказался востребован среди пользователей, компания планирует расширять список партнеров и сделать ставку на его развитие как "маркетплейса впечатлений", где можно будет купить также и экскурсию, и фотосессию, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. В марте 2023 года площадка объявила о запуске нового портала туристических услуг, где пользователи могут распланировать свой маршрут и приобрести билеты, в том числе и на автобус. По словам Бакальчук, туристический портал оказался востребован у пользователей. К нему был подключен уже второй партнер по продаже авиабилетов, и с одним из агрегаторов запущено бронирование отелей, в этом году планируется и дальше расширять партнерства. "Но ставку делаем больше на то, что это будет маркетплейс впечатлений. Мы хотим, чтобы это была платформа, на которой любой предприниматель сможет размещать цифровые услуги, имеющие отношение к туризму. Например, можно будет предложить свою авторскую экскурсию, услуги по фотосессии и мастер-классам", - объяснила она.

https://realty.ria.ru/20231130/wildberries-1912810328.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна бакальчук, wildberries