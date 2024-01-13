https://ria.ru/20240113/weibo-1921095725.html

Китайская соцсеть Weibo заблокировала хэштэг "выборы на Тайване"

Китайская соцсеть Weibo заблокировала хэштэг "выборы на Тайване" - РИА Новости, 13.01.2024

Китайская соцсеть Weibo заблокировала хэштэг "выборы на Тайване"

Китайская социальная сеть Weibo заблокировала хэштэг "выборы на Тайване" после открытия в субботу избирательных участков на острове. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T05:42

2024-01-13T05:42

2024-01-13T05:42

китай

тайвань

сша

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нэнси пелоси

weibo

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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Китайская социальная сеть Weibo заблокировала хэштэг "выборы на Тайване" после открытия в субботу избирательных участков на острове. Как убедился корреспондент РИА Новости, хэштэг "выборы на Тайване" не отображается после поиска на одной из крупнейших платформ социальной сети материкового Китая Weibo. По состоянию на 10.30 утра по местному времени (5.30 по мск), в результате поискового запроса "выборы на Тайване" на платформе появляется сообщение: "Согласно соответствующим законам и политике, содержание этого хэштэга не отображается". Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) открылись в субботу утром на Тайване, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером. За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель центристской Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240111/tayvan-1920676832.html

https://ria.ru/20240111/ssha-1920687540.html

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китай, тайвань, сша, в мире, нэнси пелоси, weibo