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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кропивницком - РИА Новости, 13.01.2024
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08:31 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/vzryvy-1921104737.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кропивницком - РИА Новости, 13.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кропивницком
Взрывы раздались в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:31
2024-01-13T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кропивницкий (бывший кировоград)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Обозреватель". Ранее в субботу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, она звучит до сих пор. "В Кропивницком во время воздушной тревоги утром 13 января прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В свою очередь, телеканал "Общественное" сообщает о повторных взрывах в городе Днепропетровске (переименован украинскими властями в Днепр). "В Днепре снова раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921094441.html
украина
кропивницкий (бывший кировоград)
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в мире, украина, кропивницкий (бывший кировоград)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кропивницкий (бывший Кировоград)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кропивницком

"Обозреватель" и "Общественное": в Днепропетровске и Кропивницком слышны взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Обозреватель".
Ранее в субботу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, она звучит до сих пор.
"В Кропивницком во время воздушной тревоги утром 13 января прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В свою очередь, телеканал "Общественное" сообщает о повторных взрывах в городе Днепропетровске (переименован украинскими властями в Днепр). "В Днепре снова раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКропивницкий (бывший Кировоград)
 
 
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