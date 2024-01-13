https://ria.ru/20240113/vzryvy-1921104737.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кропивницком

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кропивницком - РИА Новости, 13.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кропивницком

Взрывы раздались в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:31

2024-01-13T08:31

2024-01-13T08:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кропивницкий (бывший кировоград)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Обозреватель". Ранее в субботу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, она звучит до сих пор. "В Кропивницком во время воздушной тревоги утром 13 января прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В свою очередь, телеканал "Общественное" сообщает о повторных взрывах в городе Днепропетровске (переименован украинскими властями в Днепр). "В Днепре снова раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921094441.html

украина

кропивницкий (бывший кировоград)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, кропивницкий (бывший кировоград)