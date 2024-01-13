Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кропивницком
"Обозреватель" и "Общественное": в Днепропетровске и Кропивницком слышны взрывы
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Обозреватель".
Ранее в субботу воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, она звучит до сих пор.
"В Кропивницком во время воздушной тревоги утром 13 января прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В свою очередь, телеканал "Общественное" сообщает о повторных взрывах в городе Днепропетровске (переименован украинскими властями в Днепр). "В Днепре снова раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.