https://ria.ru/20240113/vzryv-1921102796.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 13.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге

Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "5.ua" в Telegram. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:07

2024-01-13T08:07

2024-01-13T10:14

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "5.ua" в Telegram."Предварительно — работает ПВО", — уточнили в материале. Взрывы также прогремели в Кропивницком (старое название — Кировоград) и Днепропетровске, уточнили украинские СМИ. Позже в городах раздались повторные взрывы.Кроме того, о взрывах и работе ПВО в окрестностях Киева заявлял мэр столицы Виталий Кличко.Помимо этого, СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории республики. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240110/vzryv-1920593460.html

https://ria.ru/20240109/vzryvy-1920209777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кременчуг, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины