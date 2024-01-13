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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 13.01.2024
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08:07 13.01.2024 (обновлено: 10:14 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/vzryv-1921102796.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 13.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "5.ua" в Telegram. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:07
2024-01-13T10:14
в мире
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украина
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дмитрий песков
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "5.ua" в Telegram."Предварительно — работает ПВО", — уточнили в материале. Взрывы также прогремели в Кропивницком (старое название — Кировоград) и Днепропетровске, уточнили украинские СМИ. Позже в городах раздались повторные взрывы.Кроме того, о взрывах и работе ПВО в окрестностях Киева заявлял мэр столицы Виталий Кличко.Помимо этого, СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории республики. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240110/vzryv-1920593460.html
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в мире, кременчуг, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Кременчуг, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "5.ua" в Telegram.
«
"Предварительно — работает ПВО", — уточнили в материале.
Взрывы также прогремели в Кропивницком (старое название — Кировоград) и Днепропетровске, уточнили украинские СМИ. Позже в городах раздались повторные взрывы.
Кроме того, о взрывах и работе ПВО в окрестностях Киева заявлял мэр столицы Виталий Кличко.
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Помимо этого, СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории республики.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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В миреКременчугУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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