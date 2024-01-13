https://ria.ru/20240113/vzryv-1921102796.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 13.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "5.ua" в Telegram. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:07
2024-01-13T08:07
2024-01-13T10:14
в мире
кременчуг
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "5.ua" в Telegram."Предварительно — работает ПВО", — уточнили в материале. Взрывы также прогремели в Кропивницком (старое название — Кировоград) и Днепропетровске, уточнили украинские СМИ. Позже в городах раздались повторные взрывы.Кроме того, о взрывах и работе ПВО в окрестностях Киева заявлял мэр столицы Виталий Кличко.Помимо этого, СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории республики. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240110/vzryv-1920593460.html
https://ria.ru/20240109/vzryvy-1920209777.html
кременчуг
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременчуг, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Кременчуг, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "5.ua"
в Telegram.
«
"Предварительно — работает ПВО", — уточнили в материале.
Взрывы также прогремели в Кропивницком (старое название — Кировоград) и Днепропетровске, уточнили украинские СМИ. Позже в городах раздались повторные взрывы.
Кроме того, о взрывах и работе ПВО в окрестностях Киева заявлял мэр столицы Виталий Кличко.
Власти Кривого Рога подтвердили данные о взрыве в городе
Помимо этого, СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории республики.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины
с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин
, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России
. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву частях ДНР