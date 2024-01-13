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Слуцкий осмотрел выставку в ходе форума содействия СВО "Плечом к плечу" - РИА Новости, 13.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 13.01.2024 (обновлено: 14:22 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/vystavka-1921158084.html
Слуцкий осмотрел выставку в ходе форума содействия СВО "Плечом к плечу"
Слуцкий осмотрел выставку в ходе форума содействия СВО "Плечом к плечу" - РИА Новости, 13.01.2024
Слуцкий осмотрел выставку в ходе форума содействия СВО "Плечом к плечу"
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе форума помощи спецоперации "Плечом к плечу" осмотрел выставку с военной амуницией и актуальными IT-решениями, передает... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:20
2024-01-13T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
леонид слуцкий (политик)
технологии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе форума помощи спецоперации "Плечом к плечу" осмотрел выставку с военной амуницией и актуальными IT-решениями, передает корреспондент РИА Новости. Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" проходит в субботу в Москве. В рамках форума организованы площадки для диалога с участниками спецоперации. На мероприятии проходит масштабная выставка военной амуниции и актуальных IT-решений. Представлены разработки дронов, БПЛА, военное снаряжение собственного производства, швейная продукция, пищевые наборы быстрого приготовления. Слуцкий в ходе осмотра выставки посидел в многоцелевой вездеходной мобильной платформе "Сарацин". Также парламентарий примерил маскировочный костюм "Леший". Депутат осмотрел карту подвигов героев спецоперации. Он отметил, что подобные складные стенды из дерева можно легко транспортировать, чтобы распространять информацию о героях СВО.
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безопасность, москва, леонид слуцкий (политик), технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Технологии
Слуцкий осмотрел выставку в ходе форума содействия СВО "Плечом к плечу"

Слуцкий осмотрел выставку с военной амуницией в ходе форума "Плечом к плечу"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посещает выставку, которая проходит в рамках форума "Плечом к плечу" в Красногорске. 13 января 2024
Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посещает выставку, которая проходит в рамках форума Плечом к плечу в Красногорске. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посещает выставку, которая проходит в рамках форума "Плечом к плечу" в Красногорске. 13 января 2024
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе форума помощи спецоперации "Плечом к плечу" осмотрел выставку с военной амуницией и актуальными IT-решениями, передает корреспондент РИА Новости.
Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" проходит в субботу в Москве. В рамках форума организованы площадки для диалога с участниками спецоперации. На мероприятии проходит масштабная выставка военной амуниции и актуальных IT-решений. Представлены разработки дронов, БПЛА, военное снаряжение собственного производства, швейная продукция, пищевые наборы быстрого приготовления.
Слуцкий в ходе осмотра выставки посидел в многоцелевой вездеходной мобильной платформе "Сарацин". Также парламентарий примерил маскировочный костюм "Леший".
Депутат осмотрел карту подвигов героев спецоперации. Он отметил, что подобные складные стенды из дерева можно легко транспортировать, чтобы распространять информацию о героях СВО.
Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании форума Плечом к плечу в Красногорске. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи бойцам СВО
Вчера, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Технологии
 
 
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