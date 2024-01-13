https://ria.ru/20240113/vystavka-1921158084.html

Слуцкий осмотрел выставку в ходе форума содействия СВО "Плечом к плечу"

Слуцкий осмотрел выставку в ходе форума содействия СВО "Плечом к плечу" - РИА Новости, 13.01.2024

Слуцкий осмотрел выставку в ходе форума содействия СВО "Плечом к плечу"

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе форума помощи спецоперации "Плечом к плечу" осмотрел выставку с военной амуницией и актуальными IT-решениями, передает... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:20

2024-01-13T14:20

2024-01-13T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

леонид слуцкий (политик)

технологии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе форума помощи спецоперации "Плечом к плечу" осмотрел выставку с военной амуницией и актуальными IT-решениями, передает корреспондент РИА Новости. Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" проходит в субботу в Москве. В рамках форума организованы площадки для диалога с участниками спецоперации. На мероприятии проходит масштабная выставка военной амуниции и актуальных IT-решений. Представлены разработки дронов, БПЛА, военное снаряжение собственного производства, швейная продукция, пищевые наборы быстрого приготовления. Слуцкий в ходе осмотра выставки посидел в многоцелевой вездеходной мобильной платформе "Сарацин". Также парламентарий примерил маскировочный костюм "Леший". Депутат осмотрел карту подвигов героев спецоперации. Он отметил, что подобные складные стенды из дерева можно легко транспортировать, чтобы распространять информацию о героях СВО.

https://ria.ru/20240113/proekty-1921157380.html

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безопасность, москва, леонид слуцкий (политик), технологии