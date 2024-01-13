https://ria.ru/20240113/vybory-1921189482.html

Правящая партия Тайваня потеряла 11 мест в парламенте по итогам выборов

Правящая партия Тайваня потеряла 11 мест в парламенте по итогам выборов - РИА Новости, 13.01.2024

Правящая партия Тайваня потеряла 11 мест в парламенте по итогам выборов

Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте), передает... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:28

2024-01-13T17:28

2024-01-13T17:37

в мире

тайвань

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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте), передает Центральное информационное агентство острова.Как сообщило агентство, ДПП получила 51 место в парламенте, оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Таким образом, число мест в парламенте у ДПП сократилось с 62 до 51.Кроме того, агентство отмечает, что впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ выиграл выборы с 40,05% голосов.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921175032.html

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань