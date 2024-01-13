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Правящая партия Тайваня потеряла 11 мест в парламенте по итогам выборов - РИА Новости, 13.01.2024
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17:28 13.01.2024 (обновлено: 17:37 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/vybory-1921189482.html
Правящая партия Тайваня потеряла 11 мест в парламенте по итогам выборов
Правящая партия Тайваня потеряла 11 мест в парламенте по итогам выборов - РИА Новости, 13.01.2024
Правящая партия Тайваня потеряла 11 мест в парламенте по итогам выборов
Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте), передает... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:28
2024-01-13T17:37
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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте), передает Центральное информационное агентство острова.Как сообщило агентство, ДПП получила 51 место в парламенте, оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Таким образом, число мест в парламенте у ДПП сократилось с 62 до 51.Кроме того, агентство отмечает, что впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ выиграл выборы с 40,05% голосов.
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в мире, тайвань
В мире, Тайвань
Правящая партия Тайваня потеряла 11 мест в парламенте по итогам выборов

Демократическая прогрессивная партия Тайваня потеряла 11 мест в парламенте

© AP Photo / Ng Han GuanЧлены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань
Читать ria.ru в
ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте), передает Центральное информационное агентство острова.
Как сообщило агентство, ДПП получила 51 место в парламенте, оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Таким образом, число мест в парламенте у ДПП сократилось с 62 до 51.
Кроме того, агентство отмечает, что впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ выиграл выборы с 40,05% голосов.
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