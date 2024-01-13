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Централизованного повышения цен в госвузах не будет, заявили в Минобрнауки - РИА Новости, 13.01.2024
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16:43 13.01.2024 (обновлено: 17:40 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/vuzy-1921181657.html
Централизованного повышения цен в госвузах не будет, заявили в Минобрнауки
Централизованного повышения цен в госвузах не будет, заявили в Минобрнауки - РИА Новости, 13.01.2024
Централизованного повышения цен в госвузах не будет, заявили в Минобрнауки
Централизованного увеличения цен на обучение в российских государственных вузах не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:43
2024-01-13T17:40
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общество
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Централизованного увеличения цен на обучение в российских государственных вузах не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки."Большинство студентов в России обучаются в государственных вузах на бюджетной основе, то есть бесплатно. Если говорить о приоритетных для страны специальностях, в частности, инженерно-технических, то это подавляющее большинство. В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет", — подчеркнули в ведомстве.Дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с высказываниями руководителей отдельных частных вузов, отметили в министерстве. Там добавили, что бизнес-модель этих учебных заведений, по-видимому, "не очень хорошо работает".При этом в Минобрнауки допустили корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции.Ранее представители нескольких вузов сообщили РИА Новости о подорожании обучения в 2024/2025 учебном году. Так, например, МФТИ повысит цены в среднем на 20 процентов по сравнению с 2023/2024 учебным годом, больше, чем остальные высшие учебные заведения. "Синергия" планирует увеличить стоимость в среднем на пять процентов. Московский технологический институт будет стараться "держать некий баланс между ценой и качеством", а в РУДН сообщили, что стоимость может вырасти на 10-15 процентов, но может и не измениться.В МИФИ сообщали, что университет утверждает цены на обучение в апреле, когда Минобрнауки доводит до вузов базовые нормативы на учебный год. Там добавили, что обсуждать этот вопрос заранее "не имеет смысла", так как стоимость по закону не может быть ниже установленных нормативов, а они пока неизвестны. В пресс-службе МИСиС также отмечали, что еще не приняли решение о ценах и утвердят их не раньше мая.
https://ria.ru/20240110/obrazovanie-1920536103.html
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Централизованного повышения цен в госвузах не будет, заявили в Минобрнауки

Минобрнауки: в государственных вузах не будет централизованного повышения цен

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на лекции в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Централизованного увеличения цен на обучение в российских государственных вузах не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
«
"Большинство студентов в России обучаются в государственных вузах на бюджетной основе, то есть бесплатно. Если говорить о приоритетных для страны специальностях, в частности, инженерно-технических, то это подавляющее большинство. В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет", — подчеркнули в ведомстве.
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Дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с высказываниями руководителей отдельных частных вузов, отметили в министерстве. Там добавили, что бизнес-модель этих учебных заведений, по-видимому, "не очень хорошо работает".
При этом в Минобрнауки допустили корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции.
Ранее представители нескольких вузов сообщили РИА Новости о подорожании обучения в 2024/2025 учебном году. Так, например, МФТИ повысит цены в среднем на 20 процентов по сравнению с 2023/2024 учебным годом, больше, чем остальные высшие учебные заведения. "Синергия" планирует увеличить стоимость в среднем на пять процентов. Московский технологический институт будет стараться "держать некий баланс между ценой и качеством", а в РУДН сообщили, что стоимость может вырасти на 10-15 процентов, но может и не измениться.
В МИФИ сообщали, что университет утверждает цены на обучение в апреле, когда Минобрнауки доводит до вузов базовые нормативы на учебный год. Там добавили, что обсуждать этот вопрос заранее "не имеет смысла", так как стоимость по закону не может быть ниже установленных нормативов, а они пока неизвестны. В пресс-службе МИСиС также отмечали, что еще не приняли решение о ценах и утвердят их не раньше мая.
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