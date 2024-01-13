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Вучич обвинил США, Германию и Турцию в активном вооружении Приштины - РИА Новости, 13.01.2024
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17:09 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/vuchich-1921185767.html
Вучич обвинил США, Германию и Турцию в активном вооружении Приштины
Вучич обвинил США, Германию и Турцию в активном вооружении Приштины - РИА Новости, 13.01.2024
Вучич обвинил США, Германию и Турцию в активном вооружении Приштины
США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные Силы безопасности самопровозглашенной республики Косово (СБК), заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:09
2024-01-13T17:09
сша
сербия
в мире
германия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 13 янв - РИА Новости. США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные Силы безопасности самопровозглашенной республики Косово (СБК), заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства в субботу осмотрел с главой МО Милошем Вучевичем дежурно-оперативный центр Военного агентства безопасности (ВБА, военная контрразведка). "У Приштины быстрее всего растущий бюджет вооруженных сил и полиции, которые не смеют существовать согласно международному праву. В последние четыре года вырос более чем в два раза. Так называемые СБК трансформируются под руководством США и должны достигнуть 5,5 тысячи действительных военнослужащих и 20 тысяч резервистов, поэтому рассматривают введение обязательной воинской службы для выполнения этих задач", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Согласно его данным, СБК к 2027 году должны быть оснащены 360 единицами бронетехники, вертолетами, ПТУР, самоходными миномётами, гаубицами, ударными беспилотниками и дронами-камикадзе, "поставляемыми США, Германией и Турцией". &quot;От ФРГ в основном дотации грузовых и небоевых автомобилей Landrover wolf и Mercedes, а также стрелковое оружие. Из США поставлены многочисленные внедорожники Hummer, бронированные Guardian, Bastion, разведывательные дроны RK-20 Puma, анонсированы поставки ПТРК Javelin, рассматриваются поставки противотанковых мин M92 Hornet. С точки зрения оснащения доминирует Турция&quot;, - уточнил президент Сербии, власти которой ранее отказались от закупки БПЛА &quot;Байрактар&quot; из-за их поставок Анкарой в Приштину.Посол США в Сербии Кристофер Хилл на встрече в четверг заявил сербскому президенту о решении по поставкам ПТРК Javelin силам самопровозглашенной республики Косово. По его словам, госдеп направит запрос Приштины на утверждение конгрессу, что станет началом официальной процедуры. Позднее госдеп одобрил возможную сделку по продаже Косову Javelin и сопутствующего оборудования на 75 миллионов долларов. Вучич в ответ заявил американскому послу, что информация о поставках ПТРК Javelin - большое разочарование для Сербии, но "страна совместно с США будет работать над сохранением сербско-американских отношений".
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917983126.html
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сша, сербия, в мире, германия, александр вучич, mercedes
США, Сербия, В мире, Германия, Александр Вучич, Mercedes
Вучич обвинил США, Германию и Турцию в активном вооружении Приштины

Вучич: бюджет вооруженных сил и полиции Приштины за четыре года вырос в два раза

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 янв - РИА Новости. США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные Силы безопасности самопровозглашенной республики Косово (СБК), заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства в субботу осмотрел с главой МО Милошем Вучевичем дежурно-оперативный центр Военного агентства безопасности (ВБА, военная контрразведка).
«
Приштины быстрее всего растущий бюджет вооруженных сил и полиции, которые не смеют существовать согласно международному праву. В последние четыре года вырос более чем в два раза. Так называемые СБК трансформируются под руководством США и должны достигнуть 5,5 тысячи действительных военнослужащих и 20 тысяч резервистов, поэтому рассматривают введение обязательной воинской службы для выполнения этих задач", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
Согласно его данным, СБК к 2027 году должны быть оснащены 360 единицами бронетехники, вертолетами, ПТУР, самоходными миномётами, гаубицами, ударными беспилотниками и дронами-камикадзе, "поставляемыми США, Германией и Турцией".
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«

"От ФРГ в основном дотации грузовых и небоевых автомобилей Landrover wolf и Mercedes, а также стрелковое оружие. Из США поставлены многочисленные внедорожники Hummer, бронированные Guardian, Bastion, разведывательные дроны RK-20 Puma, анонсированы поставки ПТРК Javelin, рассматриваются поставки противотанковых мин M92 Hornet. С точки зрения оснащения доминирует Турция", - уточнил президент Сербии, власти которой ранее отказались от закупки БПЛА "Байрактар" из-за их поставок Анкарой в Приштину.

Посол США в Сербии Кристофер Хилл на встрече в четверг заявил сербскому президенту о решении по поставкам ПТРК Javelin силам самопровозглашенной республики Косово. По его словам, госдеп направит запрос Приштины на утверждение конгрессу, что станет началом официальной процедуры. Позднее госдеп одобрил возможную сделку по продаже Косову Javelin и сопутствующего оборудования на 75 миллионов долларов.
Вучич в ответ заявил американскому послу, что информация о поставках ПТРК Javelin - большое разочарование для Сербии, но "страна совместно с США будет работать над сохранением сербско-американских отношений".
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