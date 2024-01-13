https://ria.ru/20240113/vizit-1921203969.html

Делегация конгрессменов США планирует посетить Тайвань

Делегация конгрессменов США планирует посетить Тайвань - РИА Новости, 13.01.2024

Делегация конгрессменов США планирует посетить Тайвань

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что делегация американских конгрессменов готовится в мае посетить с визитом Тайвань. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T19:38

2024-01-13T19:38

2024-01-13T19:48

в мире

тайвань

конгресс сша

сша

майк джонсон

тайбэй

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что делегация американских конгрессменов готовится в мае посетить с визитом Тайвань."Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии, я прошу председателей соответствующих комитетов Палаты представителей возглавить визит делегации в Тайбэй после инаугурации (нового главы администрации – ред.) Лай Циндэ в мае", - говорится в обнародованном заявлении Джонсона.Он выразил надежду на то, что США и Тайвань совместно "продолжат продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности" на благо всех демократических стран и своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Как отметил Джонсон, руководство США рассчитывает на сотрудничество с новым главой администрации острова.

https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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