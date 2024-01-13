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Делегация конгрессменов США планирует посетить Тайвань - РИА Новости, 13.01.2024
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19:38 13.01.2024 (обновлено: 19:48 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/vizit-1921203969.html
Делегация конгрессменов США планирует посетить Тайвань
Делегация конгрессменов США планирует посетить Тайвань - РИА Новости, 13.01.2024
Делегация конгрессменов США планирует посетить Тайвань
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что делегация американских конгрессменов готовится в мае посетить с визитом Тайвань. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T19:38
2024-01-13T19:48
в мире
тайвань
конгресс сша
сша
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что делегация американских конгрессменов готовится в мае посетить с визитом Тайвань."Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии, я прошу председателей соответствующих комитетов Палаты представителей возглавить визит делегации в Тайбэй после инаугурации (нового главы администрации – ред.) Лай Циндэ в мае", - говорится в обнародованном заявлении Джонсона.Он выразил надежду на то, что США и Тайвань совместно "продолжат продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности" на благо всех демократических стран и своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Как отметил Джонсон, руководство США рассчитывает на сотрудничество с новым главой администрации острова.
https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html
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В мире, Тайвань, Конгресс США, США, Майк Джонсон, Тайбэй
Делегация конгрессменов США планирует посетить Тайвань

Спикер палаты представителей США: делегация конгрессменов в мае посетит Тайвань

© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что делегация американских конгрессменов готовится в мае посетить с визитом Тайвань.
«
"Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии, я прошу председателей соответствующих комитетов Палаты представителей возглавить визит делегации в Тайбэй после инаугурации (нового главы администрации – ред.) Лай Циндэ в мае", - говорится в обнародованном заявлении Джонсона.
Он выразил надежду на то, что США и Тайвань совместно "продолжат продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности" на благо всех демократических стран и своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Как отметил Джонсон, руководство США рассчитывает на сотрудничество с новым главой администрации острова.
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В миреТайваньКонгресс СШАСШАМайк ДжонсонТайбэй
 
 
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