Делегация конгрессменов США планирует посетить Тайвань
Спикер палаты представителей США: делегация конгрессменов в мае посетит Тайвань
© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что делегация американских конгрессменов готовится в мае посетить с визитом Тайвань.
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"Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии, я прошу председателей соответствующих комитетов Палаты представителей возглавить визит делегации в Тайбэй после инаугурации (нового главы администрации – ред.) Лай Циндэ в мае", - говорится в обнародованном заявлении Джонсона.
Он выразил надежду на то, что США и Тайвань совместно "продолжат продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности" на благо всех демократических стран и своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Как отметил Джонсон, руководство США рассчитывает на сотрудничество с новым главой администрации острова.