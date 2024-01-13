Дорожники под Волгоградом отогрели двух застрявших на трассе велосипедистов
Дорожники под Волгоградом отогрели двух велосипедистов, застрявших на трассе
© VELO_LIVING/TelegramВелосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, вместе со спасшими их дорожниками
Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, вместе со спасшими их дорожниками
ВОЛГОГРАД, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники дорожной службы спасли двух братьев, ехавших из Анапы в Монголию на велосипедах, которые застряли на трассе в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба Управления дорогами Москва-Волгоград.
По информации ведомства, накануне вечером сотрудники компании "Ав-Техно", которая отвечает за содержание трассы Р-228, увидели в соцсетях сообщение, что два велосипедиста застряли на дороге. Отмечается, что дорожники незамедлительно направили "Газель" на помощь путешественникам - двум братьям из Анапы, ехавшим в Монголию.
© VELO_LIVING/TelegramВелосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
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© VELO_LIVING/TelegramВелосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
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Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
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Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
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"Вместе с вещами дорожники доставили их на базу, чтобы те могли согреться и восполнить силы. Ребятам разрешили остаться на время, пока погода не улучшится", - говорится в сообщении управления.