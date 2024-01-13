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Дорожники под Волгоградом отогрели двух застрявших на трассе велосипедистов - РИА Новости, 13.01.2024
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16:30 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/velosipedisty-1921179402.html
Дорожники под Волгоградом отогрели двух застрявших на трассе велосипедистов
Дорожники под Волгоградом отогрели двух застрявших на трассе велосипедистов - РИА Новости, 13.01.2024
Дорожники под Волгоградом отогрели двух застрявших на трассе велосипедистов
Сотрудники дорожной службы спасли двух братьев, ехавших из Анапы в Монголию на велосипедах, которые застряли на трассе в Волгоградской области, сообщает в... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:30
2024-01-13T16:30
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ВОЛГОГРАД, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники дорожной службы спасли двух братьев, ехавших из Анапы в Монголию на велосипедах, которые застряли на трассе в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба Управления дорогами Москва-Волгоград. По информации ведомства, накануне вечером сотрудники компании "Ав-Техно", которая отвечает за содержание трассы Р-228, увидели в соцсетях сообщение, что два велосипедиста застряли на дороге. Отмечается, что дорожники незамедлительно направили "Газель" на помощь путешественникам - двум братьям из Анапы, ехавшим в Монголию. "Вместе с вещами дорожники доставили их на базу, чтобы те могли согреться и восполнить силы. Ребятам разрешили остаться на время, пока погода не улучшится", - говорится в сообщении управления.
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Хорошие новости, Авто, Анапа, Монголия, Волгоград
Дорожники под Волгоградом отогрели двух застрявших на трассе велосипедистов

Дорожники под Волгоградом отогрели двух велосипедистов, застрявших на трассе

© VELO_LIVING/TelegramВелосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, вместе со спасшими их дорожниками
Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, вместе со спасшими их дорожниками
© VELO_LIVING/Telegram
Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, вместе со спасшими их дорожниками
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники дорожной службы спасли двух братьев, ехавших из Анапы в Монголию на велосипедах, которые застряли на трассе в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба Управления дорогами Москва-Волгоград.
По информации ведомства, накануне вечером сотрудники компании "Ав-Техно", которая отвечает за содержание трассы Р-228, увидели в соцсетях сообщение, что два велосипедиста застряли на дороге. Отмечается, что дорожники незамедлительно направили "Газель" на помощь путешественникам - двум братьям из Анапы, ехавшим в Монголию.
© VELO_LIVING/TelegramВелосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
© VELO_LIVING/Telegram
1 из 2
© VELO_LIVING/TelegramВелосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
© VELO_LIVING/Telegram
2 из 2
Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
© VELO_LIVING/Telegram
1 из 2
Велосипедисты, путешествующие из Анапы в Монголию, отогреваются на базе дорожников Волгоградской области
© VELO_LIVING/Telegram
2 из 2
«
"Вместе с вещами дорожники доставили их на базу, чтобы те могли согреться и восполнить силы. Ребятам разрешили остаться на время, пока погода не улучшится", - говорится в сообщении управления.
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