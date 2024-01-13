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Российское посольство прокомментировало соглашение Британии и Украины - РИА Новости, 13.01.2024
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14:06 13.01.2024 (обновлено: 14:21 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/velikobritaniya-1921156479.html
Российское посольство прокомментировало соглашение Британии и Украины
Российское посольство прокомментировало соглашение Британии и Украины - РИА Новости, 13.01.2024
Российское посольство прокомментировало соглашение Британии и Украины
Посольство России в Лондоне, комментируя подписание накануне в Киеве нового соглашения о британо-украинском сотрудничестве в сфере безопасности, заявило, что... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:06
2024-01-13T14:21
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Посольство России в Лондоне, комментируя подписание накануне в Киеве нового соглашения о британо-украинском сотрудничестве в сфере безопасности, заявило, что Киеву таким образом не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая его "разменной монетой" в политических стремлениях Лондона, говорится в комментарии, переданном в распоряжение РИА Новости."Лондон продолжает рассматривать эту страну как нацеленный против России геополитический инструмент. Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее "разменной монетой" в авантюрах англосаксов в Евразии", - сказано в документе.Накануне премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев. Там он объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 млрд долларов) на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет."На сей раз Риши Сунак пообещал выделить еще больше средств на закупку смертоносных вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия и ударные дроны. Эти поставки не изменят общего соотношения сил и катастрофического для Украины исхода конфликта. Зато будут способствовать затягиванию и ужесточению боевых действий, а значит, приведут к новым жертвам. Лицемерно на этом фоне выглядят "крокодиловы слезы" британского руководства о загубленном будущем Украины", - заявили в посольстве."Осознают ли британские налогоплательщики, что финансируемые ими подачки коррумпированному режиму Зеленского продолжают утекать в бездонную "черную дыру"? Ведь разбазариваемым средствам из их карманов можно было бы найти лучшее применение в свете переживаемого Британией многослойного кризиса стоимости жизни, массовой нелегальной миграции, энергетического "голода" и проблем системы здравоохранения", - заявили в посольстве.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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в мире, украина, россия, лондон
В мире, Украина, Россия, Лондон
Российское посольство прокомментировало соглашение Британии и Украины

Российское посольство в Лондоне: поставки Киеву не изменят соотношения сил

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Посольство России в Лондоне, комментируя подписание накануне в Киеве нового соглашения о британо-украинском сотрудничестве в сфере безопасности, заявило, что Киеву таким образом не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая его "разменной монетой" в политических стремлениях Лондона, говорится в комментарии, переданном в распоряжение РИА Новости.
"Лондон продолжает рассматривать эту страну как нацеленный против России геополитический инструмент. Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее "разменной монетой" в авантюрах англосаксов в Евразии", - сказано в документе.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Накануне премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев. Там он объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 млрд долларов) на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет.
"На сей раз Риши Сунак пообещал выделить еще больше средств на закупку смертоносных вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия и ударные дроны. Эти поставки не изменят общего соотношения сил и катастрофического для Украины исхода конфликта. Зато будут способствовать затягиванию и ужесточению боевых действий, а значит, приведут к новым жертвам. Лицемерно на этом фоне выглядят "крокодиловы слезы" британского руководства о загубленном будущем Украины", - заявили в посольстве.
"Осознают ли британские налогоплательщики, что финансируемые ими подачки коррумпированному режиму Зеленского продолжают утекать в бездонную "черную дыру"? Ведь разбазариваемым средствам из их карманов можно было бы найти лучшее применение в свете переживаемого Британией многослойного кризиса стоимости жизни, массовой нелегальной миграции, энергетического "голода" и проблем системы здравоохранения", - заявили в посольстве.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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