https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"

Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки" - РИА Новости, 13.01.2024

Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"

Праздничное мероприятие блогера Анастасии Ивлеевой состоялось почти месяц назад, но отголоски слышны до сих пор. Чем участники поплатились за скандальную... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:00

2024-01-13T08:00

2024-01-13T08:08

шоу-бизнес

филипп киркоров

сергей миронов

российское авторское общество

анастасия ивлеева

лолита милявская

vacio (рэпер)

ксения собчак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917235651_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_ae3fa0cf5aa508413cf2bfb395e53393.png

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Юлия Зачетова. Праздничное мероприятие блогера Анастасии Ивлеевой состоялось почти месяц назад, но отголоски слышны до сих пор. Чем участники поплатились за скандальную вечеринку — в материале РИА Новости.Ивлеева: штраф, вопросы налоговой и осуждениеЛефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Согласно постановлению, при проведении вечеринки "были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте".К блогеру также подали коллективный иск на миллиард рублей за моральный вред, но Хамовнический районный суд не принял его, так как звезда зарегистрирована на территории другого субъекта.Однако Ивлеева понесет серьезные финансовые потери из-за отмены рекламных контрактов: по сообщениям СМИ, компания МТС прекратила сотрудничество со звездой.Кроме того, блогером заинтересовалась налоговая инспекция."В зависимости от обстоятельств, которые выявят налоговики, здесь может быть и состав преступления 198-199 статьи УК — "Уклонение от уплаты налогов" и как спутник — "Легализация доходов, полученных преступным путем". То есть как бы кейс Блиновской, Лерчек и других", — объясняет адвокат Сергей Жорин.Ночной клуб "Мутабор", где прошла скандальная вечеринка, по решению суда закрыли с 27 декабря на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Это максимально возможное наказание по соответствующей статье КоАП. Вместе с тем Российское авторское общество просит Арбитражный суд Москвы взыскать с заведения 537 тысяч рублей.Гости: отмена концертов и бойкот на ТВСреди более чем 200 гостей было немало знаменитостей. Возмущение общественности выплеснулось и на них, несмотря на публичное раскаяние.Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Морозов предложили лишить тусовщиков наград, а также запретить им получать деньги, выступая в России. По мнению Миронова, организация такой вечеринки — предательство родины в тяжелое для нее время, когда идет СВО.Некоторые потребовали лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. "Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой", — сказал РИА Новости адвокат певца Александр Добровинский.В Минкультуры вопрос рассматривать отказались."Награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", — уточнили в ведомстве.Однако певец все же попал под отмену. ТНТ переснял сцены праздничной комедии "Иван Васильевич меняет все", заменив артиста Никитой Кологривым. Кадры с Киркоровым и его коллегой Лолитой Милявской, также засветившейся на "голой вечеринке", вырезали из новогодних телешоу. Представители движения "Зов народа" потребовали отменить выступление певицы в Тюмени. А мартовский концерт в Омске уже отменили.Anna Asti (Анна Дзюба) наказали так же: ее концерт в столичном клубе Gipsy перенесли на неопределенный срок, новогоднее выступление в "Барвихе Luxury Village" не состоится, компания "Сима-ленд" отказалась от ее участия в своем корпоративе.Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что потеряла примерно 15 миллионов рублей из-за участия в скандальном мероприятии."Глюк’oZa" без Натальи ИоновойВозмущенный вечеринкой продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил, что возобновит проект "Глюк’oZa" без Натальи Чистяковой-Ионовой.По его словам, это не псевдоним певицы, а название группы, созданной в начале 2000-х для детской аудитории. Кроме того, отметил продюсер, Ионова дискредитирует концепцию проекта в том числе "публичными появлениями на подобных мероприятиях"."Этот проект создавался для детей. И, мне кажется, она (Наталья Чистякова-Ионова. — Прим. ред.) выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом. Проект "Глюк’oZa" — это два альбома: "Москва" и "Глюк’oZa Nostra". Все остальное — это уже изыски Ионовой и Ко", — заявил Фадеев.Vacío: Новый год под арестом и штрафБольше всех досталось рэперу Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе.Артиста задержали на 15 суток, включая новогоднюю ночь. Позже арест продлили на десять суток за сопротивление сотруднику полиции.Кроме того, Vacío оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Сам рэпер заявил, что "никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал"."В этом случае надо, конечно, обжаловать штраф, — говорит юрист Владимир Комсолев. — Это станет предпосылкой к тому, чтобы суд разъяснил, что считать распространением ЛГБТ*, для правильной квалификации на будущее. Мы же сейчас не обсуждаем, были ли пропагандой костюмы Леонтьева и других певцов".Молодому человеку также вручили повестку в военкомат.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20230927/lorak-1898760805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, филипп киркоров, сергей миронов, российское авторское общество, анастасия ивлеева, лолита милявская, vacio (рэпер), ксения собчак