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На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу - РИА Новости, 13.01.2024
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17:24 13.01.2024 (обновлено: 19:47 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/ustroystvo-1921188938.html
На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу
На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу - РИА Новости, 13.01.2024
На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу
Неизвестное устройство упало на дорогу между станицами Павловская и Атаманская в Краснодарском крае, сообщил региональный оперативный штаб. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:24
2024-01-13T19:47
происшествия
краснодарский край
павловский район
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КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. Неизвестное устройство упало на дорогу между станицами Павловская и Атаманская в Краснодарском крае, сообщил региональный оперативный штаб.&quot;На участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства&quot;, — говорится в заявлении со ссылкой на администрацию Павловского района.Сейчас сотрудники правоохранительных органов и спецслужб устанавливают детали инцидента. В свою очередь, глава Павловского района Роман Парахин отметил, что при падении объекта обошлось без разрушений и пострадавших, угрозы для жителей района также нет. В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение на участке дороги между станицами Ленинградская и Павловская.Судя по фото, полученным РИА Новости с места падения объекта, речь может идти о ракете.
https://ria.ru/20240113/raneny-1921180165.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, павловский район
Происшествия, Краснодарский край, Павловский район
На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу

На Кубани перекрыли участок дороги, где нашли фрагменты неизвестного устройства

© РИА НовостиНеустановленное устройство, обнаруженное на дороге между станицами Кубани
Неустановленное устройство, обнаруженное на дороге между станицами Кубани
© РИА Новости
Неустановленное устройство, обнаруженное на дороге между станицами Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. Неизвестное устройство упало на дорогу между станицами Павловская и Атаманская в Краснодарском крае, сообщил региональный оперативный штаб.
«

"На участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства", — говорится в заявлении со ссылкой на администрацию Павловского района.

© РИА НовостиНеустановленное устройство, обнаруженное на дороге между станицами Кубани
Неустановленное устройство, обнаруженное на дороге между станицами Кубани
© РИА Новости
Неустановленное устройство, обнаруженное на дороге между станицами Кубани
Сейчас сотрудники правоохранительных органов и спецслужб устанавливают детали инцидента.
В свою очередь, глава Павловского района Роман Парахин отметил, что при падении объекта обошлось без разрушений и пострадавших, угрозы для жителей района также нет. В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение на участке дороги между станицами Ленинградская и Павловская.
Судя по фото, полученным РИА Новости с места падения объекта, речь может идти о ракете.
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ПроисшествияКраснодарский крайПавловский район
 
 
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