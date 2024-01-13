https://ria.ru/20240113/ustroystvo-1921188938.html

На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу

На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу - РИА Новости, 13.01.2024

На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу

Неизвестное устройство упало на дорогу между станицами Павловская и Атаманская в Краснодарском крае, сообщил региональный оперативный штаб. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:24

2024-01-13T17:24

2024-01-13T19:47

происшествия

краснодарский край

павловский район

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КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. Неизвестное устройство упало на дорогу между станицами Павловская и Атаманская в Краснодарском крае, сообщил региональный оперативный штаб."На участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства", — говорится в заявлении со ссылкой на администрацию Павловского района.Сейчас сотрудники правоохранительных органов и спецслужб устанавливают детали инцидента. В свою очередь, глава Павловского района Роман Парахин отметил, что при падении объекта обошлось без разрушений и пострадавших, угрозы для жителей района также нет. В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение на участке дороги между станицами Ленинградская и Павловская.Судя по фото, полученным РИА Новости с места падения объекта, речь может идти о ракете.

https://ria.ru/20240113/raneny-1921180165.html

краснодарский край

павловский район

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происшествия, краснодарский край, павловский район