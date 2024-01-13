Украинские власти за два года перевели в ПЦУ более 900 приходов УПЦ
Власти Украины с 2022 года перевели в раскольническую ПЦУ 968 общин УПЦ
Демонтаж храма равноапостольного князя Владимира УПЦ во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Украины с февраля 2022 года перерегистрировали в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) 968 общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.
«
"Киевская городская государственная администрация и областные госадминистрации перерегистрировали в ПЦУ уставы 968 общин Украинской Православной Церкви", - приводит слова эксперта Госэтнополитики Андрея Смирнова Союз православных журналистов.
Уточняется, что за прошлый год, в частности, областные госадминистрации перевели в ПЦУ 472 прихода УПЦ.
Как сообщал в декабре аналитический ресурс "Опендатабот", на территории Украины продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. При этом, несмотря на требования украинского закона указать в названиях принадлежность к РПЦ, 8119 учреждений не изменили свое название. Отмечается, что в таком случае примечание к названию прибавляют принудительно. Ресурс акцентировал внимание, что с начала спецоперации РФ на территории Украины "только восемь религиозных учреждений перешли в ПЦУ, получив принудительное название в Едином государственном реестре".
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.