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Украинские власти за два года перевели в ПЦУ более 900 приходов УПЦ - РИА Новости, 13.01.2024
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Религия
 
15:42 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/upts-1921171330.html
Украинские власти за два года перевели в ПЦУ более 900 приходов УПЦ
Украинские власти за два года перевели в ПЦУ более 900 приходов УПЦ - РИА Новости, 13.01.2024
Украинские власти за два года перевели в ПЦУ более 900 приходов УПЦ
Власти Украины с февраля 2022 года перерегистрировали в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) 968 общин канонической Украинской... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:42
2024-01-13T15:42
религия
украина
россия
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Украины с февраля 2022 года перерегистрировали в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) 968 общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести. "Киевская городская государственная администрация и областные госадминистрации перерегистрировали в ПЦУ уставы 968 общин Украинской Православной Церкви", - приводит слова эксперта Госэтнополитики Андрея Смирнова Союз православных журналистов. Уточняется, что за прошлый год, в частности, областные госадминистрации перевели в ПЦУ 472 прихода УПЦ. Как сообщал в декабре аналитический ресурс "Опендатабот", на территории Украины продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. При этом, несмотря на требования украинского закона указать в названиях принадлежность к РПЦ, 8119 учреждений не изменили свое название. Отмечается, что в таком случае примечание к названию прибавляют принудительно. Ресурс акцентировал внимание, что с начала спецоперации РФ на территории Украины "только восемь религиозных учреждений перешли в ПЦУ, получив принудительное название в Едином государственном реестре". С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920780836.html
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украина, россия, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Украинские власти за два года перевели в ПЦУ более 900 приходов УПЦ

Власти Украины с 2022 года перевели в раскольническую ПЦУ 968 общин УПЦ

© Фото : пресс-служба УПЦДемонтаж храма равноапостольного князя Владимира УПЦ во Львове
Демонтаж храма равноапостольного князя Владимира УПЦ во Львове - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : пресс-служба УПЦ
Демонтаж храма равноапостольного князя Владимира УПЦ во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Украины с февраля 2022 года перерегистрировали в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) 968 общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.
«
"Киевская городская государственная администрация и областные госадминистрации перерегистрировали в ПЦУ уставы 968 общин Украинской Православной Церкви", - приводит слова эксперта Госэтнополитики Андрея Смирнова Союз православных журналистов.
Уточняется, что за прошлый год, в частности, областные госадминистрации перевели в ПЦУ 472 прихода УПЦ.
Как сообщал в декабре аналитический ресурс "Опендатабот", на территории Украины продолжают действовать 8139 церквей УПЦ Московского патриархата. При этом, несмотря на требования украинского закона указать в названиях принадлежность к РПЦ, 8119 учреждений не изменили свое название. Отмечается, что в таком случае примечание к названию прибавляют принудительно. Ресурс акцентировал внимание, что с начала спецоперации РФ на территории Украины "только восемь религиозных учреждений перешли в ПЦУ, получив принудительное название в Едином государственном реестре".
Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) перед входом в Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.
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РелигияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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