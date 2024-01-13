https://ria.ru/20240113/ukraina-1921215508.html

Не видят. На Западе сделали шокирующее заявление после ударов ВКС по Киеву

Не видят. На Западе сделали шокирующее заявление после ударов ВКС по Киеву - РИА Новости, 13.01.2024

Не видят. На Западе сделали шокирующее заявление после ударов ВКС по Киеву

Западные страны перестали обращать внимание на операцию российских ВКС по ликвидации стратегических объектов на Украине, поскольку США и Британия начали бомбить РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T22:04

2024-01-13T22:04

2024-01-13T22:04

политика

украина

сша

йемен

джо байден

ансар алла

воздушно-космические силы россии

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Западные страны перестали обращать внимание на операцию российских ВКС по ликвидации стратегических объектов на Украине, поскольку США и Британия начали бомбить Йемен, заявил эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Интересно наблюдать за отсутствием реакции со стороны Британии и США на последние ракетные атаки России на Украине. Все внимание переключилось на то, что Америка делает в Йемене. Это, кстати, должно очень беспокоить Украину. Чтобы победить в этом противостоянии, как полагают сами украинцы, они должны постоянно привлекать внимание Запада к своей проблеме", — полагает эксперт.Как отметил Меркурис, если война на Ближнем Востоке поглотит Вашингтон с головой, американские лидеры очень быстро забудут про Киев и его нужды.В ночь на пятницу США и Соединенное Королевство начали боевые действия против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал это ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения силовой акции.Хуситы заявили, что бьют в ответ по американским и британским базам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль ВМС США в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".

https://ria.ru/20240113/ukraina-1921211323.html

https://ria.ru/20240113/pozitsiya-1921186623.html

украина

сша

йемен

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политика, украина, сша, йемен, джо байден, ансар алла, воздушно-космические силы россии, военная операция сша и британии в йемене