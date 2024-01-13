Рейтинг@Mail.ru
Не видят. На Западе сделали шокирующее заявление после ударов ВКС по Киеву - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/ukraina-1921215508.html
Не видят. На Западе сделали шокирующее заявление после ударов ВКС по Киеву
Не видят. На Западе сделали шокирующее заявление после ударов ВКС по Киеву - РИА Новости, 13.01.2024
Не видят. На Западе сделали шокирующее заявление после ударов ВКС по Киеву
Западные страны перестали обращать внимание на операцию российских ВКС по ликвидации стратегических объектов на Украине, поскольку США и Британия начали бомбить РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T22:04
2024-01-13T22:04
политика
украина
сша
йемен
джо байден
ансар алла
воздушно-космические силы россии
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Западные страны перестали обращать внимание на операцию российских ВКС по ликвидации стратегических объектов на Украине, поскольку США и Британия начали бомбить Йемен, заявил эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Интересно наблюдать за отсутствием реакции со стороны Британии и США на последние ракетные атаки России на Украине. Все внимание переключилось на то, что Америка делает в Йемене. Это, кстати, должно очень беспокоить Украину. Чтобы победить в этом противостоянии, как полагают сами украинцы, они должны постоянно привлекать внимание Запада к своей проблеме", — полагает эксперт.Как отметил Меркурис, если война на Ближнем Востоке поглотит Вашингтон с головой, американские лидеры очень быстро забудут про Киев и его нужды.В ночь на пятницу США и Соединенное Королевство начали боевые действия против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал это ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения силовой акции.Хуситы заявили, что бьют в ответ по американским и британским базам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль ВМС США в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
https://ria.ru/20240113/ukraina-1921211323.html
https://ria.ru/20240113/pozitsiya-1921186623.html
украина
сша
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_272:0:2459:1640_1920x0_80_0_0_f6735a35b10db9b0098e08b0b717bea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, йемен, джо байден, ансар алла, воздушно-космические силы россии, военная операция сша и британии в йемене
Политика, Украина, США, Йемен, Джо Байден, Ансар Алла, Воздушно-космические силы России, Военная операция США и Британии в Йемене
Не видят. На Западе сделали шокирующее заявление после ударов ВКС по Киеву

Эксперт Меркурис: Запад не заметил удары ВКС по Украине из-за войны в Йемене

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Западные страны перестали обращать внимание на операцию российских ВКС по ликвидации стратегических объектов на Украине, поскольку США и Британия начали бомбить Йемен, заявил эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Интересно наблюдать за отсутствием реакции со стороны Британии и США на последние ракетные атаки России на Украине. Все внимание переключилось на то, что Америка делает в Йемене. Это, кстати, должно очень беспокоить Украину. Чтобы победить в этом противостоянии, как полагают сами украинцы, они должны постоянно привлекать внимание Запада к своей проблеме", — полагает эксперт.
Как отметил Меркурис, если война на Ближнем Востоке поглотит Вашингтон с головой, американские лидеры очень быстро забудут про Киев и его нужды.
В ночь на пятницу США и Соединенное Королевство начали боевые действия против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал это ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения силовой акции.
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
"Выбили все". В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Вчера, 21:01
Хуситы заявили, что бьют в ответ по американским и британским базам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль ВМС США в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
"Много оружия". В Киеве заявили о резкой смене позиции Буданова по России
Вчера, 17:10
 
ПолитикаУкраинаСШАЙеменДжо БайденАнсар АллаВоздушно-космические силы РоссииВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала