Не видят. На Западе сделали шокирующее заявление после ударов ВКС по Киеву
Эксперт Меркурис: Запад не заметил удары ВКС по Украине из-за войны в Йемене
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Западные страны перестали обращать внимание на операцию российских ВКС по ликвидации стратегических объектов на Украине, поскольку США и Британия начали бомбить Йемен, заявил эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
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"Интересно наблюдать за отсутствием реакции со стороны Британии и США на последние ракетные атаки России на Украине. Все внимание переключилось на то, что Америка делает в Йемене. Это, кстати, должно очень беспокоить Украину. Чтобы победить в этом противостоянии, как полагают сами украинцы, они должны постоянно привлекать внимание Запада к своей проблеме", — полагает эксперт.
Как отметил Меркурис, если война на Ближнем Востоке поглотит Вашингтон с головой, американские лидеры очень быстро забудут про Киев и его нужды.
В ночь на пятницу США и Соединенное Королевство начали боевые действия против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал это ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения силовой акции.
Хуситы заявили, что бьют в ответ по американским и британским базам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль ВМС США в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".