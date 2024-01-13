https://ria.ru/20240113/ukraina-1921211323.html

"Выбили все". В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине

"Выбили все". В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 13.01.2024

"Выбили все". В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине

Российские ракетные удары привели к уничтожению взлетно-посадочных полос и предприятий военно-промышленного комплекса на Украине, заявил бывший советник Леонида РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T21:01

2024-01-13T21:01

2024-01-13T22:08

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские ракетные удары привели к уничтожению взлетно-посадочных полос и предприятий военно-промышленного комплекса на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Россияне бьют сейчас очень штучно, точно. Они выбивают взлетно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям. То есть идет уничтожение инфраструктуры", — заявил он.Как отметил Соскин, на этом фоне смешно выглядят доклады украинских чиновников о "грандиозном росте" экономики страны."Врать-то зачем? Как она может расти, если <…> миллионы людей выехали, уничтожены десятки тысяч предприятий? Где у вас рост ВВП?" — возмутился бывший советник.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921205102.html

https://ria.ru/20240113/pozitsiya-1921186623.html

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политика, украина, россия, олег соскин, леонид кучма, владимир путин