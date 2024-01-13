"Выбили все". В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Россия ракетами ликвидировала аэродромы на Украине
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские ракетные удары привели к уничтожению взлетно-посадочных полос и предприятий военно-промышленного комплекса на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
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"Россияне бьют сейчас очень штучно, точно. Они выбивают взлетно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям. То есть идет уничтожение инфраструктуры", — заявил он.
Как отметил Соскин, на этом фоне смешно выглядят доклады украинских чиновников о "грандиозном росте" экономики страны.
"Врать-то зачем? Как она может расти, если <…> миллионы людей выехали, уничтожены десятки тысяч предприятий? Где у вас рост ВВП?" — возмутился бывший советник.
Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.