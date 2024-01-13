https://ria.ru/20240113/ukraina-1921135332.html

Новый глава МИД Франции прибыл на Украину

Новый глава МИД Франции прибыл на Украину - РИА Новости, 13.01.2024

Новый глава МИД Франции прибыл на Украину

Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл с первым после получения этой должности визитом на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:14

2024-01-13T12:14

2024-01-13T12:22

в мире

украина

франция

россия

владимир зеленский

стефан сежурне

нато

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921135779_0:259:854:739_1920x0_80_0_0_2a6b3d5084a7830841c0051d411a2721.jpg

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл с первым после получения этой должности визитом на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа, сообщил в субботу телеканал BFMTV. Накануне вечером сообщалось, что Сежурне вылетел в Польшу, откуда позднее отправится в Киев. В окружении министра отмечали, что визит носит символический характер и призван "подтвердить поддержку и обязательства Франции и Европы в отношении Украины". "Я прибыл сюда, чтобы заявить, что Франция будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе в экономическом, военном и гуманитарном плане", - приводит телеканал слова министра, сказанные им по прибытии на Украину. Перед запланированной встречей с Владимиром Зеленским Сежурне заявил, что представители Франции совершат "некоторое число визитов", чтобы понять, "в чём сегодня нуждаются украинцы", передает BFMTV. Накануне Киев посетил премьер-министр Британии Риши Сунак. Там он объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240113/nato-1921122246.html

https://ria.ru/20240113/zayavlenie-1921108332.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, стефан сежурне, нато, сергей лавров