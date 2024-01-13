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Новый глава МИД Франции прибыл на Украину - РИА Новости, 13.01.2024
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12:14 13.01.2024 (обновлено: 12:22 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/ukraina-1921135332.html
Новый глава МИД Франции прибыл на Украину
Новый глава МИД Франции прибыл на Украину - РИА Новости, 13.01.2024
Новый глава МИД Франции прибыл на Украину
Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл с первым после получения этой должности визитом на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:14
2024-01-13T12:22
в мире
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россия
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стефан сежурне
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ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл с первым после получения этой должности визитом на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа, сообщил в субботу телеканал BFMTV. Накануне вечером сообщалось, что Сежурне вылетел в Польшу, откуда позднее отправится в Киев. В окружении министра отмечали, что визит носит символический характер и призван "подтвердить поддержку и обязательства Франции и Европы в отношении Украины". "Я прибыл сюда, чтобы заявить, что Франция будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе в экономическом, военном и гуманитарном плане", - приводит телеканал слова министра, сказанные им по прибытии на Украину. Перед запланированной встречей с Владимиром Зеленским Сежурне заявил, что представители Франции совершат "некоторое число визитов", чтобы понять, "в чём сегодня нуждаются украинцы", передает BFMTV. Накануне Киев посетил премьер-министр Британии Риши Сунак. Там он объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240113/nato-1921122246.html
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в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, стефан сежурне, нато, сергей лавров
В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Стефан Сежурне, НАТО, Сергей Лавров
Новый глава МИД Франции прибыл на Украину

Новый глава МИД Франции пообещал Киеву продолжительную поддержку

© Фото : Stéphane Séjourné/XНовый глава МИД Франции Стефан Сежурне во время прибытия на Украину. 13 января 2024
Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне во время прибытия на Украину. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Stéphane Séjourné/X
Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне во время прибытия на Украину. 13 января 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл с первым после получения этой должности визитом на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
Накануне вечером сообщалось, что Сежурне вылетел в Польшу, откуда позднее отправится в Киев. В окружении министра отмечали, что визит носит символический характер и призван "подтвердить поддержку и обязательства Франции и Европы в отношении Украины".
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"Я прибыл сюда, чтобы заявить, что Франция будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе в экономическом, военном и гуманитарном плане", - приводит телеканал слова министра, сказанные им по прибытии на Украину.
Перед запланированной встречей с Владимиром Зеленским Сежурне заявил, что представители Франции совершат "некоторое число визитов", чтобы понять, "в чём сегодня нуждаются украинцы", передает BFMTV.
Накануне Киев посетил премьер-министр Британии Риши Сунак. Там он объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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