МИД Венесуэлы осудил удары США и Британии по Йемену
МИД Венесуэлы: власти страны осуждают удары США и Британии по Йемену
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Власти Венесуэлы осуждают удары по Йемену, осуществляемые США и Великобританией, заявило Министерство иностранных дел страны в субботу.
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"Венесуэла категорически осуждает бомбардировки Йемена, осуществленные США, Великобританией и другими странами, как незаконные действия, нарушающие международное право и способствующие <...> усилению дестабилизации в регионе", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Как отмечается в заявлении, власти Венесуэлы призывают международное сообщество принять меры давления, чтобы "восстановить справедливость" в этом районе.
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"Единственный способ гарантировать стабильность на Ближнем Востоке — это прекращение геноцида в секторе Газа, <...> а также немедленное выполнение всех резолюций ООН по созданию <...> палестинского государства", — добавило ведомство.
Ранее в субботу источник в местных властях сообщил РИА Новости, что США и Великобритания наносят удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе Йемена.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.