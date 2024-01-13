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МИД Венесуэлы осудил удары США и Британии по Йемену - РИА Новости, 13.01.2024
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19:32 13.01.2024 (обновлено: 20:40 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/udary-1921203105.html
МИД Венесуэлы осудил удары США и Британии по Йемену
МИД Венесуэлы осудил удары США и Британии по Йемену - РИА Новости, 13.01.2024
МИД Венесуэлы осудил удары США и Британии по Йемену
Власти Венесуэлы осуждают удары по Йемену, осуществляемые США и Великобританией, заявило Министерство иностранных дел страны в субботу. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T19:32
2024-01-13T20:40
в мире
сша
йемен
великобритания
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Власти Венесуэлы осуждают удары по Йемену, осуществляемые США и Великобританией, заявило Министерство иностранных дел страны в субботу. &quot;Венесуэла категорически осуждает бомбардировки Йемена, осуществленные США, Великобританией и другими странами, как незаконные действия, нарушающие международное право и способствующие &lt;...&gt; усилению дестабилизации в регионе&quot;, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Как отмечается в заявлении, власти Венесуэлы призывают международное сообщество принять меры давления, чтобы "восстановить справедливость" в этом районе. &quot;Единственный способ гарантировать стабильность на Ближнем Востоке — это прекращение геноцида в секторе Газа, &lt;...&gt; а также немедленное выполнение всех резолюций ООН по созданию &lt;...&gt; палестинского государства&quot;, — добавило ведомство.Ранее в субботу источник в местных властях сообщил РИА Новости, что США и Великобритания наносят удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе Йемена. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240113/nyu-york-1921096552.html
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в мире, сша, йемен, великобритания, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
МИД Венесуэлы осудил удары США и Британии по Йемену

МИД Венесуэлы: власти страны осуждают удары США и Британии по Йемену

© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Флаг Венесуэлы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Власти Венесуэлы осуждают удары по Йемену, осуществляемые США и Великобританией, заявило Министерство иностранных дел страны в субботу.
«

"Венесуэла категорически осуждает бомбардировки Йемена, осуществленные США, Великобританией и другими странами, как незаконные действия, нарушающие международное право и способствующие <...> усилению дестабилизации в регионе", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечается в заявлении, власти Венесуэлы призывают международное сообщество принять меры давления, чтобы "восстановить справедливость" в этом районе.
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«

"Единственный способ гарантировать стабильность на Ближнем Востоке — это прекращение геноцида в секторе Газа, <...> а также немедленное выполнение всех резолюций ООН по созданию <...> палестинского государства", — добавило ведомство.

Ранее в субботу источник в местных властях сообщил РИА Новости, что США и Великобритания наносят удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе Йемена.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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В миреСШАЙеменВеликобританияДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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