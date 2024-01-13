Рейтинг@Mail.ru
США и Британия атаковали военно-морскую базу в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 13.01.2024 (обновлено: 00:08 14.01.2024)
https://ria.ru/20240113/udary-1921197448.html
США и Британия атаковали военно-морскую базу в Йемене, сообщил источник
США и Британия атаковали военно-морскую базу в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 14.01.2024
США и Британия атаковали военно-морскую базу в Йемене, сообщил источник
США и Британия атаковали военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда, сообщил РИА Новости источник в местных властях. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-13T18:41
2024-01-14T00:08
в мире
сша
великобритания
йемен
военная операция сша и британии в йемене
джо байден
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921199870_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_cfd89daf6136c02f0bef58fea3a3bf7c.jpg
ДОХА, 13 янв — РИА Новости. США и Британия атаковали военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда, сообщил РИА Новости источник в местных властях.&quot;Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена&quot;, — сказал собеседник агентства.В свою очередь, телеканал Al Mayadeen сообщил, что на юге Ходейды слышны взрывы.Удары по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В свою очередь, представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".Сегодня утром авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Руководство движения "Ансар Алла" ранее утверждало, что база давно вышла из строя из-за ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила устав всемирной организации.
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081893.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html
сша
великобритания
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921199870_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e7e94cb8077b5a9606c70633cc11ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, йемен, военная операция сша и британии в йемене, джо байден, ансар алла
В мире, США, Великобритания, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Джо Байден, Ансар Алла
США и Британия атаковали военно-морскую базу в Йемене, сообщил источник

США и Британия совершили воздушную атаку на военную базу хуситов в Ходейде

© AFP 2024 / -Побережье Йеменского города-порта Ходейда
Побережье Йеменского города-порта Ходейда - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AFP 2024 / -
Побережье Йеменского города-порта Ходейда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 13 янв — РИА Новости. США и Британия атаковали военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда, сообщил РИА Новости источник в местных властях.
«

"Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена", — сказал собеседник агентства.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя
Вчера, 01:49
В свою очередь, телеканал Al Mayadeen сообщил, что на юге Ходейды слышны взрывы.

Удары по Йемену

В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В свою очередь, представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Иран назвал удары США и Великобритании нарушением суверенитета Йемена
12 января, 09:44
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
Сегодня утром авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Руководство движения "Ансар Алла" ранее утверждало, что база давно вышла из строя из-за ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила устав всемирной организации.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сирийский эксперт рассказал, чего пытаются добиться США от Йемена
12 января, 16:21
 
В миреСШАВеликобританияЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеДжо БайденАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала