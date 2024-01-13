https://ria.ru/20240113/udary-1921197448.html

США и Британия атаковали военно-морскую базу в Йемене, сообщил источник

США и Британия атаковали военно-морскую базу в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 14.01.2024

США и Британия атаковали военно-морскую базу в Йемене, сообщил источник

США и Британия атаковали военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда, сообщил РИА Новости источник в местных властях. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-13T18:41

2024-01-13T18:41

2024-01-14T00:08

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ДОХА, 13 янв — РИА Новости. США и Британия атаковали военно-морскую базу йеменской армии у побережья города-порта Ходейда, сообщил РИА Новости источник в местных властях."Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, телеканал Al Mayadeen сообщил, что на юге Ходейды слышны взрывы.Удары по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. В свою очередь, представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".Сегодня утром авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Руководство движения "Ансар Алла" ранее утверждало, что база давно вышла из строя из-за ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила устав всемирной организации.

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081893.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html

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в мире, сша, великобритания, йемен, военная операция сша и британии в йемене, джо байден, ансар алла