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"Три раза в месяц": в Киеве рассказали об опасности после российских ударов - РИА Новости, 13.01.2024
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14:37 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/udary-1921160656.html
"Три раза в месяц": в Киеве рассказали об опасности после российских ударов
"Три раза в месяц": в Киеве рассказали об опасности после российских ударов - РИА Новости, 13.01.2024
"Три раза в месяц": в Киеве рассказали об опасности после российских ударов
Россия продолжит наносить массированные удары по объектам на территории Украины с применением крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил военный РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:37
2024-01-13T14:37
в мире
россия
украина
киев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия продолжит наносить массированные удары по объектам на территории Украины с применением крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Radio NV."Они могут запустить Х-22, &lt;…&gt; это ракета с почти тонной взрывчатки, она очень быстрая. &lt;…&gt; Есть вероятность того, что будут запуски "Кинжалов", — поделился он.Гетьман также утверждает, что у России есть все возможности и ресурсы проводить по три-четыре массированные воздушные атаки в месяц. Он добавил, что целями ударов становятся военные объекты и предприятия Украины.В субботу Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
https://ria.ru/20240113/nato-1921122246.html
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в мире, россия, украина, киев
В мире, Россия, Украина, Киев
"Три раза в месяц": в Киеве рассказали об опасности после российских ударов

Эксперт Гетьман: ВС РФ продолжат наносить удары "Кинжалами" и ракетами Х-22

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия продолжит наносить массированные удары по объектам на территории Украины с применением крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Radio NV.
"Они могут запустить Х-22, <…> это ракета с почти тонной взрывчатки, она очень быстрая. <…> Есть вероятность того, что будут запуски "Кинжалов", — поделился он.
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Гетьман также утверждает, что у России есть все возможности и ресурсы проводить по три-четыре массированные воздушные атаки в месяц. Он добавил, что целями ударов становятся военные объекты и предприятия Украины.
В субботу Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
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