https://ria.ru/20240113/udary-1921160656.html

"Три раза в месяц": в Киеве рассказали об опасности после российских ударов

"Три раза в месяц": в Киеве рассказали об опасности после российских ударов - РИА Новости, 13.01.2024

"Три раза в месяц": в Киеве рассказали об опасности после российских ударов

Россия продолжит наносить массированные удары по объектам на территории Украины с применением крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил военный РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:37

2024-01-13T14:37

2024-01-13T14:37

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия продолжит наносить массированные удары по объектам на территории Украины с применением крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет "Кинжал", заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Radio NV."Они могут запустить Х-22, <…> это ракета с почти тонной взрывчатки, она очень быстрая. <…> Есть вероятность того, что будут запуски "Кинжалов", — поделился он.Гетьман также утверждает, что у России есть все возможности и ресурсы проводить по три-четыре массированные воздушные атаки в месяц. Он добавил, что целями ударов становятся военные объекты и предприятия Украины.В субботу Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

https://ria.ru/20240113/nato-1921122246.html

https://ria.ru/20240113/soglashenie-1921159707.html

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