Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявил об ударе по ячейке "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/udar-1921138067.html
ЦАХАЛ заявил об ударе по ячейке "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявил об ударе по ячейке "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 13.01.2024
ЦАХАЛ заявил об ударе по ячейке "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребитель нанес удар по ячейке ливанского движения "Хезболлах" в районе города Марвахин на юге Ливана, кроме... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:37
2024-01-13T12:37
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907155074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdcd429b5ee7877449be2b009bea7d72.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребитель нанес удар по ячейке ливанского движения "Хезболлах" в районе города Марвахин на юге Ливана, кроме того, израильский спецназ обстрелял вооруженных противотанковыми ракетами бойцов "Хезболлах". "Вчера (в пятницу) истребитель ВВС Израиля нанес удар по террористической ячейке в районе города Марвахина на юге Ливана. Кроме того, спецназ ЦАХАЛ и артиллерия обстреляли отряд террористов, вооруженных противотанковыми ракетами", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. ЦАХАЛ заявил, что войскам удалось уничтожить десятки готовых к использованию ракетных установок в центральной части сектора Газа, на севере анклава израильские военные уничтожили ряд мест запуска, а на юге ударили по туннелю, находящемуся внутри здания. Армия заявила о ликвидации ряда боевиков на территории сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240110/izrail-1920486882.html
https://ria.ru/20240111/isk-1920768938.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907155074_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_920eb04928b1465b77b0340f1326d4c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил об ударе по ячейке "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ: истребитель ВВС Израиля нанес удар по ячейке "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский истребитель F-15. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребитель нанес удар по ячейке ливанского движения "Хезболлах" в районе города Марвахин на юге Ливана, кроме того, израильский спецназ обстрелял вооруженных противотанковыми ракетами бойцов "Хезболлах".
"Вчера (в пятницу) истребитель ВВС Израиля нанес удар по террористической ячейке в районе города Марвахина на юге Ливана. Кроме того, спецназ ЦАХАЛ и артиллерия обстреляли отряд террористов, вооруженных противотанковыми ракетами", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
ЦАХАЛ заявил, что войскам удалось уничтожить десятки готовых к использованию ракетных установок в центральной части сектора Газа, на севере анклава израильские военные уничтожили ряд мест запуска, а на юге ударили по туннелю, находящемуся внутри здания. Армия заявила о ликвидации ряда боевиков на территории сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Армия Израиля заявила об уничтожении объектов "Хезболлы" на юге Ливана
10 января, 12:25
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Ливан поддержал иск ЮАР против Израиля, поданный в суд ООН
11 января, 16:55
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала