https://ria.ru/20240113/uchastok-1921214574.html

Боец "Ахмата": ВСУ минируют Кременской участок фронта дронами

Боец "Ахмата": ВСУ минируют Кременской участок фронта дронами - РИА Новости, 13.01.2024

Боец "Ахмата": ВСУ минируют Кременской участок фронта дронами

Подразделения ВСУ минируют дороги на кременском участке фронта в Донбассе при помощи дронов, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", выполняющий задачи на... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T21:55

2024-01-13T21:55

2024-01-13T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

кременная

донбасс

вооруженные силы украины

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906855082_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_1abd13d442ae9cc03e336b3b39596166.jpg

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 янв - РИА Новости. Подразделения ВСУ минируют дороги на кременском участке фронта в Донбассе при помощи дронов, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", выполняющий задачи на данном направлении. "Они подлетают (на дроне – ред.), кладут на дорогу снаряд взведенный или мину… и улетают", - рассказал боец. По его словам, для такого рода дистанционного минирования украинские войска используют сельскохозяйственные дроны, так называемый дрон "Баба Яга". Он уточнил, что таким образом украинские военные пытаются препятствовать ротации бойцов на позициях на этом участке фронта. "Наши парни из "Ахмата" разминируют эту дорогу ежедневно. А они каждый день кладут, и кладут на эту дорогу. Но парни опытные все, единицы попадают (в данные ловушки – ред.), чаще всего минеры проходят или проходящие люди (бойцы – ред.) видят", - указал боец. Он уточнил, что в начале декабря его группа ехала на машине и подорвалась на одной из таких оставленных украинскими силовиками мин. "Мина натовского производства, мы как поняли по осколкам. Мы только с ней сравнялись на половину машины, она как хлопнула. Нас пять человек в салоне, и вот я что хочу сказать…, нас было пятеро, а эта мина ваша стоит миллионы..., и ни у одного ни царапины, только в машине стекла повылетали и бочину (машины – ред.) осколками помяло...", - рассказал боец. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, в том числе в Серебрянском лесничестве.

https://ria.ru/20240113/novobrantsy-1921169377.html

https://ria.ru/20240113/oborona-1921182051.html

кременная

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кременная, донбасс, вооруженные силы украины, луганская народная республика