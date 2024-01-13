Боец "Ахмата": ВСУ минируют Кременской участок фронта дронами
Боец "Ахмата": ВСУ минируют дороги на Кременском участке фронта дронами
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийская группа спецназа "Ахмат", на полигоне в зоне проведения спецоперации
Артиллерийская группа спецназа "Ахмат", на полигоне в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 янв - РИА Новости. Подразделения ВСУ минируют дороги на кременском участке фронта в Донбассе при помощи дронов, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", выполняющий задачи на данном направлении.
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"Они подлетают (на дроне – ред.), кладут на дорогу снаряд взведенный или мину… и улетают", - рассказал боец.
По его словам, для такого рода дистанционного минирования украинские войска используют сельскохозяйственные дроны, так называемый дрон "Баба Яга". Он уточнил, что таким образом украинские военные пытаются препятствовать ротации бойцов на позициях на этом участке фронта.
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"Наши парни из "Ахмата" разминируют эту дорогу ежедневно. А они каждый день кладут, и кладут на эту дорогу. Но парни опытные все, единицы попадают (в данные ловушки – ред.), чаще всего минеры проходят или проходящие люди (бойцы – ред.) видят", - указал боец.
Он уточнил, что в начале декабря его группа ехала на машине и подорвалась на одной из таких оставленных украинскими силовиками мин.
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"Мина натовского производства, мы как поняли по осколкам. Мы только с ней сравнялись на половину машины, она как хлопнула. Нас пять человек в салоне, и вот я что хочу сказать…, нас было пятеро, а эта мина ваша стоит миллионы..., и ни у одного ни царапины, только в машине стекла повылетали и бочину (машины – ред.) осколками помяло...", - рассказал боец.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, в том числе в Серебрянском лесничестве.