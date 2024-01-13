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В Тыграе убили сотрудника Красного Креста
В Тыграе убили сотрудника Красного Креста - РИА Новости, 13.01.2024
В Тыграе убили сотрудника Красного Креста
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) заявила об убийстве сотрудника Эфиопского Красного Креста в регионе Тыграй. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:44
2024-01-13T13:44
2024-01-13T13:44
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) заявила об убийстве сотрудника Эфиопского Красного Креста в регионе Тыграй. "Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с печалью подтверждает убийство исполнявшего служебные обязанности сотрудника Эфиопского Красного Креста в северном регионе страны Тыграй", - говорится в заявлении на сайте IFRC. Отмечается, что речь идет о водителе скорой помощи, которого застрелили, когда он находился в машине. Из-за полученных ранений он скончался до того, как его привезли в больницу. Федерация осудила убийство, однако не указала причастных к нему лиц. По данным IFRC, с начала года семь членов команд сети Федерации лишились жизней при выполнении гуманитарной работы. Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" , который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
https://ria.ru/20231201/mkkk-1913092108.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия, красный крест, красный полумесяц
В мире, Эфиопия, Красный Крест, Красный полумесяц
В Тыграе убили сотрудника Красного Креста
В Тыграе при исполнении служебных обязанностей убили сотрудника Красного Креста
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) заявила об убийстве сотрудника Эфиопского Красного Креста в регионе Тыграй.
"Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
с печалью подтверждает убийство исполнявшего служебные обязанности сотрудника Эфиопского Красного Креста в северном регионе страны Тыграй", - говорится в заявлении на сайте IFRC.
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Отмечается, что речь идет о водителе скорой помощи, которого застрелили, когда он находился в машине. Из-за полученных ранений он скончался до того, как его привезли в больницу.
Федерация осудила убийство, однако не указала причастных к нему лиц.
По данным IFRC, с начала года семь членов команд сети Федерации лишились жизней при выполнении гуманитарной работы.
Конфликт на севере Эфиопии
разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" , который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
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