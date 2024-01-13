Рейтинг@Mail.ru
В Тыграе убили сотрудника Красного Креста - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/tygray-1921153983.html
В Тыграе убили сотрудника Красного Креста
В Тыграе убили сотрудника Красного Креста - РИА Новости, 13.01.2024
В Тыграе убили сотрудника Красного Креста
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) заявила об убийстве сотрудника Эфиопского Красного Креста в регионе Тыграй. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:44
2024-01-13T13:44
в мире
эфиопия
красный крест
красный полумесяц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842513193_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_cc5acc1029a150f0be84842c8d18e87d.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) заявила об убийстве сотрудника Эфиопского Красного Креста в регионе Тыграй. "Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с печалью подтверждает убийство исполнявшего служебные обязанности сотрудника Эфиопского Красного Креста в северном регионе страны Тыграй", - говорится в заявлении на сайте IFRC. Отмечается, что речь идет о водителе скорой помощи, которого застрелили, когда он находился в машине. Из-за полученных ранений он скончался до того, как его привезли в больницу. Федерация осудила убийство, однако не указала причастных к нему лиц. По данным IFRC, с начала года семь членов команд сети Федерации лишились жизней при выполнении гуманитарной работы. Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" , который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
https://ria.ru/20231201/mkkk-1913092108.html
https://ria.ru/20230804/niger-1888281753.html
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842513193_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_22ad13b56515267cf12d5c770fecb8ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эфиопия, красный крест, красный полумесяц
В мире, Эфиопия, Красный Крест, Красный полумесяц
В Тыграе убили сотрудника Красного Креста

В Тыграе при исполнении служебных обязанностей убили сотрудника Красного Креста

© AP PhotoВоеннослужащие вооруженных сил региона Тыграй
Военнослужащие вооруженных сил региона Тыграй - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo
Военнослужащие вооруженных сил региона Тыграй. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) заявила об убийстве сотрудника Эфиопского Красного Креста в регионе Тыграй.
"Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с печалью подтверждает убийство исполнявшего служебные обязанности сотрудника Эфиопского Красного Креста в северном регионе страны Тыграй", - говорится в заявлении на сайте IFRC.
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Красный Крест сообщил об освобождении 19 палестинцев из тюрем в Израиле
1 декабря 2023, 10:34
Отмечается, что речь идет о водителе скорой помощи, которого застрелили, когда он находился в машине. Из-за полученных ранений он скончался до того, как его привезли в больницу.
Федерация осудила убийство, однако не указала причастных к нему лиц.
По данным IFRC, с начала года семь членов команд сети Федерации лишились жизней при выполнении гуманитарной работы.
Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" , который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Международный комитет Красного Креста намерен продолжить работу в Нигере
4 августа 2023, 20:16
 
В миреЭфиопияКрасный КрестКрасный полумесяц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала