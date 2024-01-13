https://ria.ru/20240113/tygray-1921153983.html

В Тыграе убили сотрудника Красного Креста

В Тыграе убили сотрудника Красного Креста - РИА Новости, 13.01.2024

В Тыграе убили сотрудника Красного Креста

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) заявила об убийстве сотрудника Эфиопского Красного Креста в регионе Тыграй. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:44

2024-01-13T13:44

2024-01-13T13:44

в мире

эфиопия

красный крест

красный полумесяц

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) заявила об убийстве сотрудника Эфиопского Красного Креста в регионе Тыграй. "Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с печалью подтверждает убийство исполнявшего служебные обязанности сотрудника Эфиопского Красного Креста в северном регионе страны Тыграй", - говорится в заявлении на сайте IFRC. Отмечается, что речь идет о водителе скорой помощи, которого застрелили, когда он находился в машине. Из-за полученных ранений он скончался до того, как его привезли в больницу. Федерация осудила убийство, однако не указала причастных к нему лиц. По данным IFRC, с начала года семь членов команд сети Федерации лишились жизней при выполнении гуманитарной работы. Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" , который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.

https://ria.ru/20231201/mkkk-1913092108.html

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эфиопия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эфиопия, красный крест, красный полумесяц