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В ГД предложили создать турмаршрут по местам жизни русской общины в Шанхае - РИА Новости, 13.01.2024
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Туризм
 
07:13 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/turmarshrut-1921099618.html
В ГД предложили создать турмаршрут по местам жизни русской общины в Шанхае
В ГД предложили создать турмаршрут по местам жизни русской общины в Шанхае - РИА Новости, 13.01.2024
В ГД предложили создать турмаршрут по местам жизни русской общины в Шанхае
Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил создать туристический маршрут по местам проживания русской общины в Шанхае с 1921 по 1946 год, с просьбой об этом он... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T07:13
2024-01-13T07:13
туризм
евгений марченко
госдума рф
шанхай
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил создать туристический маршрут по местам проживания русской общины в Шанхае с 1921 по 1946 год, с просьбой об этом он обратился в письме к послу КНР в РФ, его копия имеется в распоряжении РИА Новости. "Речь идет о создании туристических маршрутов по местам проживания русской общины в Шанхае с 1921 по 1946 год, организации музея, открытии памятных досок… исторической выставки, семинаров по этому вопросу", - пишет депутат. По его словам, историческая справка подтверждает большое культурное и историческое влияние, которое имела русская община в Шанхае. Также он отметил, что отношения двух стран переживают лучший период своего развития.
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евгений марченко, госдума рф, шанхай
Туризм, Евгений Марченко, Госдума РФ, Шанхай
В ГД предложили создать турмаршрут по местам жизни русской общины в Шанхае

В ГД предложили создать турмаршрут по местам проживания русской общины в Шанхае

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШанхай
Шанхай - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил создать туристический маршрут по местам проживания русской общины в Шанхае с 1921 по 1946 год, с просьбой об этом он обратился в письме к послу КНР в РФ, его копия имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Речь идет о создании туристических маршрутов по местам проживания русской общины в Шанхае с 1921 по 1946 год, организации музея, открытии памятных досок… исторической выставки, семинаров по этому вопросу", - пишет депутат.
По его словам, историческая справка подтверждает большое культурное и историческое влияние, которое имела русская община в Шанхае.
Также он отметил, что отношения двух стран переживают лучший период своего развития.
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ТуризмЕвгений МарченкоГосдума РФШанхай
 
 
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