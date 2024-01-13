https://ria.ru/20240113/turmarshrut-1921099618.html

В ГД предложили создать турмаршрут по местам жизни русской общины в Шанхае

В ГД предложили создать турмаршрут по местам жизни русской общины в Шанхае - РИА Новости, 13.01.2024

В ГД предложили создать турмаршрут по местам жизни русской общины в Шанхае

Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил создать туристический маршрут по местам проживания русской общины в Шанхае с 1921 по 1946 год, с просьбой об этом он... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T07:13

2024-01-13T07:13

2024-01-13T07:13

туризм

евгений марченко

госдума рф

шанхай

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил создать туристический маршрут по местам проживания русской общины в Шанхае с 1921 по 1946 год, с просьбой об этом он обратился в письме к послу КНР в РФ, его копия имеется в распоряжении РИА Новости. "Речь идет о создании туристических маршрутов по местам проживания русской общины в Шанхае с 1921 по 1946 год, организации музея, открытии памятных досок… исторической выставки, семинаров по этому вопросу", - пишет депутат. По его словам, историческая справка подтверждает большое культурное и историческое влияние, которое имела русская община в Шанхае. Также он отметил, что отношения двух стран переживают лучший период своего развития.

https://ria.ru/20231212/marshruty-1915299744.html

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евгений марченко, госдума рф, шанхай