https://ria.ru/20240113/trevoga-1921135642.html

На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу

На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2024

На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:17

2024-01-13T12:17

2024-01-13T12:17

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 11.18 мск. В 11.27 тревога была объявлена в остальных указанных регионах. Ранее в субботу тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя два часа ее отменили. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуке, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.

https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921094441.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, украина, в мире