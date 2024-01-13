https://ria.ru/20240113/trevoga-1921135642.html
На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу
На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2024
На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:17
2024-01-13T12:17
2024-01-13T12:17
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 11.18 мск. В 11.27 тревога была объявлена в остальных указанных регионах. Ранее в субботу тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя два часа ее отменили. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуке, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, В мире
На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу
В четырех регионах на северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу