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Ситуация тяжелая. На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.01.2024
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12:12 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/trevoga-1921134884.html
Ситуация тяжелая. На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте
Ситуация тяжелая. На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.01.2024
Ситуация тяжелая. На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте
Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины тяжелая, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:12
2024-01-13T12:12
украина
москва
киев
владимир путин
георгий тука
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины тяжелая, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью телеканала "Прямой".&quot;В целом ситуация тяжелая. Нет оснований для рассказов о том, что в следующем году мы захватим Крым, а через год будем под Москвой&quot;, — посетовал он.По его словам, на некоторых направлениях фронта ситуация "наиболее горячая", а ВСУ лишились своего главного преимущества на поле боя: теперь российские беспилотники имеют десятикратное численное превосходство над украинскими БПЛА.Политик также засомневался, что западные союзники Киева предоставят свои образцы средств радиоэлектронной борьбы ради применения их против российских дронов.На этой неделе на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске президент России Владимир Путин заявил, что российская армия эффективно применяет дроны в зоне проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20240113/svo-1921118326.html
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украина, москва, киев, владимир путин, георгий тука, вооруженные силы украины, политика
Украина, Москва, Киев, Владимир Путин, Георгий Тука, Вооруженные силы Украины, Политика
Ситуация тяжелая. На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте

Экс-замминистра Тука: ситуация для ВСУ на фронте тяжелая из-за российских дронов

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины тяжелая, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью телеканала "Прямой".
«

"В целом ситуация тяжелая. Нет оснований для рассказов о том, что в следующем году мы захватим Крым, а через год будем под Москвой", — посетовал он.

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По его словам, на некоторых направлениях фронта ситуация "наиболее горячая", а ВСУ лишились своего главного преимущества на поле боя: теперь российские беспилотники имеют десятикратное численное превосходство над украинскими БПЛА.
Политик также засомневался, что западные союзники Киева предоставят свои образцы средств радиоэлектронной борьбы ради применения их против российских дронов.
На этой неделе на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске президент России Владимир Путин заявил, что российская армия эффективно применяет дроны в зоне проведения специальной военной операции.
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УкраинаМоскваКиевВладимир ПутинГеоргий ТукаВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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