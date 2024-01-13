https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html

"Гражданская война": в США пришли в ужас из-за конфликта в Техасе

"Гражданская война": в США пришли в ужас из-за конфликта в Техасе - РИА Новости, 13.01.2024

"Гражданская война": в США пришли в ужас из-за конфликта в Техасе

Опрошенные газетой The Washington Post эксперты выразили беспокойство из-за захвата участка федеральной границы властями Техаса на фоне миграционного кризиса. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T07:21

2024-01-13T07:21

2024-01-13T17:46

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Опрошенные газетой The Washington Post эксперты выразили беспокойство из-за захвата участка федеральной границы властями Техаса на фоне миграционного кризиса.Как ранее сообщили американские СМИ, Нацгвардия Техаса взяла под контроль участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Противостояние развернулось в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, нелегально пересекающие реку Рио-Гранде, по которой проходит граница двух стран.Опрошенные изданием эксперты сообщили, что не могут припомнить какой-либо недавний аналогичный случай, когда власти отдельного штата блокировали федеральному правительству доступ к территории под его юрисдикцией.Илья Сомин, профессор права в Университете Джорджа Мейсона, отметил, что были случаи, когда штаты отказывались помогать федеральному правительству в исполнении иммиграционных законов, при этом он предупредил, что шаг губернатора Техаса "увеличивает риск вооруженного противостояния". "Это создает потенциально опасную ситуацию, когда пограничный патруль сталкивается лицом к лицу с вооруженными подразделениями Национальной гвардии, и, если кто-то сделает что-то глупое, может возникнуть неприятная конфронтация", — подчеркнул он.Политолог из Южного методистского университета Кэл Джиллсон заявил изданию, что действия губернатора Техаса соответствуют его давним политическим амбициям по восстановлению прав штатов и дальнейшему ограничению власти федерального правительства. По его словам, Эбботт и другие республиканцы приводят аргументы в защиту прав штатов, "мало чем отличающиеся от тех, которые приводила Конфедерация в преддверии Гражданской войны".Эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стив Владек выразил мнение, что губернатор Техаса "затевает драку". "Представление о том, что наши агенты пограничной службы противостоят вооруженным бойцам Нацгвардии Техаса, должно напугать нас до смерти. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это самая откровенная конфронтация между штатом и федеральным правительством, которую мы видели со времен десегрегации", — посетовал Владек.Житель Игл-Пасс Джесси Фуэнтес заявил газете об обеспокоенности из-за того, что ситуация на границе станет "ужасной". "Это гражданская война между штатом и федералами, и, к сожалению, Игл-Пасс оказался в центре событий. Я никогда не видел свой город таким, и это расстраивает", — выразил мнение другой местный житель Айзек Руис.

https://ria.ru/20231229/tekhas-1918872645.html

https://ria.ru/20240111/tramp-1920647340.html

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