https://ria.ru/20240113/teatr-1921148638.html
Александринский театр отменил показы спектакля по Акунину*
Александринский театр отменил показы спектакля по Акунину* - РИА Новости, 13.01.2024
Александринский театр отменил показы спектакля по Акунину*
Александринский театр отменил показы спектакля "Один восемь восемь один" по пьесе писателя Бориса Акунина*, которого Минюст РФ включил в реестр иностранных... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:23
2024-01-13T13:23
2024-01-13T13:23
культура
россия
александринский театр
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
культура
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Александринский театр отменил показы спектакля "Один восемь восемь один" по пьесе писателя Бориса Акунина*, которого Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов, следует из материалов театра в соцсети "ВКонтакте". Спектакль "Один восемь восемь один" ранее был в афише на сайте театра – показы планировались 12, 13 и 14 января 2024 года. В настоящее время в афише театра нет этого спектакля. "Все верно, ближайшие показы спектакля отменены. Все средства за купленные билеты будут возвращены", - говорится в комментариях на странице Александринского театра, где пользователи спрашивали, отменен ли спектакль. Спектакль "Один восемь восемь один" был поставлен в Александринском театре по мотивам пьесы Акунина*. Он сюжетно захватывает всего несколько дней российской истории, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III. Накануне сообщалось, что Минюст РФ включил в реестр иноагентов писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили)* за выступления простив СВО и распространение недостоверных сведений о негативном образе России и ВС РФ. Акунин принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации. Ранее Росфинмониторинг внес Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240112/inoagenty-1921057805.html
https://ria.ru/20231227/akunin-1918506555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александринский театр, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), культура, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
Культура, Россия, Александринский театр, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Культура, Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
Александринский театр отменил показы спектакля по Акунину*
Александринский театр отменил спектакли по Акунину, признанного иноагентом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости.
Александринский театр отменил показы спектакля "Один восемь восемь один" по пьесе писателя Бориса Акунина*, которого Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов, следует из материалов театра в соцсети "ВКонтакте"
.
Спектакль "Один восемь восемь один" ранее был в афише на сайте театра – показы планировались 12, 13 и 14 января 2024 года.
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В настоящее время в афише театра нет этого спектакля.
"Все верно, ближайшие показы спектакля отменены. Все средства за купленные билеты будут возвращены", - говорится в комментариях на странице Александринского театра, где пользователи спрашивали, отменен ли спектакль.
Спектакль "Один восемь восемь один" был поставлен в Александринском театре по мотивам пьесы Акунина*. Он сюжетно захватывает всего несколько дней российской истории, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III.
Накануне сообщалось, что Минюст РФ включил в реестр иноагентов писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили)* за выступления простив СВО и распространение недостоверных сведений о негативном образе России и ВС РФ. Акунин принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.
Ранее Росфинмониторинг
внес Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Позже СК
РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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