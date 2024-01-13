https://ria.ru/20240113/teatr-1921148638.html

Александринский театр отменил показы спектакля по Акунину*

Александринский театр отменил показы спектакля по Акунину* - РИА Новости, 13.01.2024

Александринский театр отменил показы спектакля по Акунину*

Александринский театр отменил показы спектакля "Один восемь восемь один" по пьесе писателя Бориса Акунина*, которого Минюст РФ включил в реестр иностранных... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:23

2024-01-13T13:23

2024-01-13T13:23

культура

россия

александринский театр

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

культура

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Александринский театр отменил показы спектакля "Один восемь восемь один" по пьесе писателя Бориса Акунина*, которого Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов, следует из материалов театра в соцсети "ВКонтакте". Спектакль "Один восемь восемь один" ранее был в афише на сайте театра – показы планировались 12, 13 и 14 января 2024 года. В настоящее время в афише театра нет этого спектакля. "Все верно, ближайшие показы спектакля отменены. Все средства за купленные билеты будут возвращены", - говорится в комментариях на странице Александринского театра, где пользователи спрашивали, отменен ли спектакль. Спектакль "Один восемь восемь один" был поставлен в Александринском театре по мотивам пьесы Акунина*. Он сюжетно захватывает всего несколько дней российской истории, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III. Накануне сообщалось, что Минюст РФ включил в реестр иноагентов писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили)* за выступления простив СВО и распространение недостоверных сведений о негативном образе России и ВС РФ. Акунин принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации. Ранее Росфинмониторинг внес Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240112/inoagenty-1921057805.html

https://ria.ru/20231227/akunin-1918506555.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, александринский театр, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), культура, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)