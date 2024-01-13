https://ria.ru/20240113/tayvan-1921200246.html

В Пекине заявили о намерении содействовать воссоединению с Тайванем

В Пекине заявили о намерении содействовать воссоединению с Тайванем - РИА Новости, 13.01.2024

В Пекине заявили о намерении содействовать воссоединению с Тайванем

Китай будет содействовать мирному развитию отношений с Тайбэем и воссоединению родины, заявил в субботу официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T19:11

2024-01-13T19:11

2024-01-13T19:11

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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Китай будет содействовать мирному развитию отношений с Тайбэем и воссоединению родины, заявил в субботу официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. "Мы будем продвигать мирное развитие отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива и содействовать великому делу воссоединения родины", - заявил Чэнь Биньхуа, комментируя итоги выборов на острове. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял выступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4% ), председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года. При этом Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте). ДПП получила 51 место в парламенте, оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921198828.html

https://ria.ru/20240113/nezavisimost-1921196841.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тайвань, китай, пекин