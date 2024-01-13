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Пекин заявил, что воля Китая по тайваньскому вопросу "тверда, как скала" - РИА Новости, 13.01.2024
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18:58 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921198828.html
Пекин заявил, что воля Китая по тайваньскому вопросу "тверда, как скала"
Пекин заявил, что воля Китая по тайваньскому вопросу "тверда, как скала" - РИА Новости, 13.01.2024
Пекин заявил, что воля Китая по тайваньскому вопросу "тверда, как скала"
Выборы на Тайване не поменяют основное направление развития отношений по две стороны Тайваньского пролива, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T18:58
2024-01-13T18:58
в мире
тайвань
пекин
китай
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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Выборы на Тайване не поменяют основное направление развития отношений по две стороны Тайваньского пролива, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. "Эти выборы не поменяют основной обстановки и направления развития отношений на двух берегах (Тайваньского пролива - ред.), не поменяют общего желания соотечественников по две стороны пролива становиться ближе. Они не остановят общей тенденции к тому, что родина будет воссоединена", - сказал Чэнь Биньхуа. Он отметил, что позиция Китая по решению тайваньского вопроса и осуществлению воссоединения последовательна, а воля "тверда, как скала". Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял выступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%), председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года. При этом Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте). ДПП получила 51 место в парламенте, оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.
https://ria.ru/20240113/nezavisimost-1921196841.html
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в мире, тайвань, пекин, китай
В мире, Тайвань, Пекин, Китай
Пекин заявил, что воля Китая по тайваньскому вопросу "тверда, как скала"

Власти Китая: выборы на Тайване не изменят развития отношений между странами

© AP Photo / Wally SantanaЖители города Цзяи с флагом Тайваня
Жители города Цзяи с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Wally Santana
Жители города Цзяи с флагом Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Выборы на Тайване не поменяют основное направление развития отношений по две стороны Тайваньского пролива, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
«
"Эти выборы не поменяют основной обстановки и направления развития отношений на двух берегах (Тайваньского пролива - ред.), не поменяют общего желания соотечественников по две стороны пролива становиться ближе. Они не остановят общей тенденции к тому, что родина будет воссоединена", - сказал Чэнь Биньхуа.
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Он отметил, что позиция Китая по решению тайваньского вопроса и осуществлению воссоединения последовательна, а воля "тверда, как скала".
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков.
Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял выступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%), председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
При этом Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте). ДПП получила 51 место в парламенте, оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.
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Лай Циндэ. Биография
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