КНР будет противостоять достижению независимости Тайваня, заявили власти
Власти Китая заявили, что будут противостоять достижению независимости Тайваня
© AP Photo / Louise DelmotteЛюди голосуют на избирательном участке во время выборов на Тайване
© AP Photo / Louise Delmotte
Люди голосуют на избирательном участке во время выборов на Тайване. Архивное фото
ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
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"Мы будем придерживаться "Консенсуса 1992 года", который воплощает принцип "одного Китая", и решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также вмешательству внешних сил", - заявил Чэнь Биньхуа, комментируя итоги выборов на острове.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков.
Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял сторонник постепенного возобновления диалога с материком, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4% ), председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.