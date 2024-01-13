https://ria.ru/20240113/tayvan-1921195191.html

КНР будет противостоять достижению независимости Тайваня, заявили власти

КНР будет противостоять достижению независимости Тайваня, заявили власти - РИА Новости, 13.01.2024

КНР будет противостоять достижению независимости Тайваня, заявили власти

Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил, заявил официальный представитель... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T18:27

2024-01-13T18:27

2024-01-13T18:28

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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. "Мы будем придерживаться "Консенсуса 1992 года", который воплощает принцип "одного Китая", и решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также вмешательству внешних сил", - заявил Чэнь Биньхуа, комментируя итоги выборов на острове. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял сторонник постепенного возобновления диалога с материком, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4% ), председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921192876.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тайвань, китай, пекин