Рейтинг@Mail.ru
Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 13.01.2024 (обновлено: 19:17 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921192876.html
Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване
Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване - РИА Новости, 13.01.2024
Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване
Выборы на Тайване показали, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не отображает основную точку зрения местных жителей, заявил официальный представитель РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:59
2024-01-13T19:17
китай
тайвань
в мире
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921141530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98de26148be0fca4c45312fec48eaba1.jpg
ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Выборы на Тайване показали, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не отображает основную точку зрения местных жителей, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.&quot;Сегодняшние выборы в Тайваньском регионе показали, что Демократическая прогрессивная партия не представляет основное мнение на острове. Тайвань — это часть Китая&quot;, — сказал он.Чэнь Биньхуа также отметил, что прошедшее голосование не поменяет ключевое направление развития отношений по обе стороны Тайваньского пролива и не остановит общей тенденции к тому, что "родина будет воссоединена". Он добавил, что позиция Китая по решению этого вопроса последовательна, а воля "тверда, как скала". По словам чиновника, Пекин будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.При этом он подчеркнул, что Китай будет содействовать мирному развитию отношений с Тайбэем. По его словам, КНР намерена работать с политическими партиями и всеми слоями общества Тайваня для продвижения обменов и сотрудничества. Чэнь Биньхуа также отметил готовность Пекина к взаимодействию в продвижении китайской культуры.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня прошли на Тайване в субботу. Согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8 процента, в нем имели право участвовать 19,5 миллиона человек. Всего на острове организовали 17 795 избирательных участков.Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Он набрал 40,05 процента голосов. Второе место занял вступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи. Его поддержали 33,4 процента жителей острова. В свою очередь, председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статус-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45 процента голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.При этом Демократическая прогрессивная партия по результатам выборов потеряла 11 мест в Законодательном Юане. Политсила получила 51 кресло в парламенте. В свою очередь, оппозиционная партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия — восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921108486.html
https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921175032.html
китай
тайвань
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921141530_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_855d3420c1f9951727e06ee78f0df37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, тайвань, в мире, пекин
Китай, Тайвань, В мире, Пекин
Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване

КНР: выборы показали, что Демпартия Тайваня не представляет общественное мнение

© AP Photo / Ng Han GuanЧлены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Выборы на Тайване показали, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не отображает основную точку зрения местных жителей, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
«

"Сегодняшние выборы в Тайваньском регионе показали, что Демократическая прогрессивная партия не представляет основное мнение на острове. Тайвань — это часть Китая", — сказал он.

Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Избирателям на Тайване грозит тюрьма за шум на участках
Вчера, 09:13
Чэнь Биньхуа также отметил, что прошедшее голосование не поменяет ключевое направление развития отношений по обе стороны Тайваньского пролива и не остановит общей тенденции к тому, что "родина будет воссоединена". Он добавил, что позиция Китая по решению этого вопроса последовательна, а воля "тверда, как скала". По словам чиновника, Пекин будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.
При этом он подчеркнул, что Китай будет содействовать мирному развитию отношений с Тайбэем. По его словам, КНР намерена работать с политическими партиями и всеми слоями общества Тайваня для продвижения обменов и сотрудничества. Чэнь Биньхуа также отметил готовность Пекина к взаимодействию в продвижении китайской культуры.
КНР - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань
30 октября 2023, 06:35
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня прошли на Тайване в субботу. Согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8 процента, в нем имели право участвовать 19,5 миллиона человек. Всего на острове организовали 17 795 избирательных участков.
Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Он набрал 40,05 процента голосов. Второе место занял вступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи. Его поддержали 33,4 процента жителей острова. В свою очередь, председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статус-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45 процента голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
При этом Демократическая прогрессивная партия по результатам выборов потеряла 11 мест в Законодательном Юане. Политсила получила 51 кресло в парламенте. В свою очередь, оппозиционная партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия — восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.
Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Выигравший на выборах в Тайване кандидат назвал условие диалога с КНР
Вчера, 16:08
 
КитайТайваньВ миреПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала