https://ria.ru/20240113/tayvan-1921192876.html

Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване

Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване - РИА Новости, 13.01.2024

Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване

Выборы на Тайване показали, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не отображает основную точку зрения местных жителей, заявил официальный представитель РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:59

2024-01-13T17:59

2024-01-13T19:17

китай

тайвань

в мире

пекин

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ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Выборы на Тайване показали, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не отображает основную точку зрения местных жителей, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа."Сегодняшние выборы в Тайваньском регионе показали, что Демократическая прогрессивная партия не представляет основное мнение на острове. Тайвань — это часть Китая", — сказал он.Чэнь Биньхуа также отметил, что прошедшее голосование не поменяет ключевое направление развития отношений по обе стороны Тайваньского пролива и не остановит общей тенденции к тому, что "родина будет воссоединена". Он добавил, что позиция Китая по решению этого вопроса последовательна, а воля "тверда, как скала". По словам чиновника, Пекин будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.При этом он подчеркнул, что Китай будет содействовать мирному развитию отношений с Тайбэем. По его словам, КНР намерена работать с политическими партиями и всеми слоями общества Тайваня для продвижения обменов и сотрудничества. Чэнь Биньхуа также отметил готовность Пекина к взаимодействию в продвижении китайской культуры.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня прошли на Тайване в субботу. Согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8 процента, в нем имели право участвовать 19,5 миллиона человек. Всего на острове организовали 17 795 избирательных участков.Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Он набрал 40,05 процента голосов. Второе место занял вступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи. Его поддержали 33,4 процента жителей острова. В свою очередь, председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статус-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45 процента голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.При этом Демократическая прогрессивная партия по результатам выборов потеряла 11 мест в Законодательном Юане. Политсила получила 51 кресло в парламенте. В свою очередь, оппозиционная партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия — восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921108486.html

https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921175032.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, тайвань, в мире, пекин