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Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня - РИА Новости, 13.01.2024
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16:18 13.01.2024 (обновлено: 17:40 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921176568.html
Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня
Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня - РИА Новости, 13.01.2024
Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня
Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил в субботу, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:18
2024-01-13T17:40
в мире
тайвань
китай
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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил в субботу, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая. "Мы полны решимости защитить Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая", — заявил он. Лай Циндэ отметил, что намерен использовать "диалог, чтобы заменить конфронтацию, и уверенно продолжать обмены и сотрудничество с Китаем"."Если есть паритет и достоинство, Тайвань очень желает вести диалог и сотрудничество с Китаем на благо народов по две стороны (Тайваньского) пролива для создания мирной и процветающей среды", — подчеркнул политик.Глава администрации признал, что на нем лежит ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе."Я буду действовать в соответствии с нашим демократическим и свободным конституционным порядком и поддерживать статус-кво между сторонами Тайваньского пролива", — добавил Лай Циндэ.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. Согласно данным ЦИК острова, Лай Циндэ лидирует на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков из 17 795. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
https://ria.ru/20240113/kitay-1921098204.html
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Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах
Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах главы администрации Тайваня
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в мире, тайвань, китай
В мире, Тайвань, Китай
Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня

Новоизбранный глава Тайваня заявил о готовности к переговорам на равных с Китаем

© AP Photo / Ng Han GuanКандидат в президенты от Демократической прогрессивной партии Лай Чинг-те во время голосования на выборах в городе Тайнань
Кандидат в президенты от Демократической прогрессивной партии Лай Чинг-те во время голосования на выборах в городе Тайнань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Кандидат в президенты от Демократической прогрессивной партии Лай Чинг-те во время голосования на выборах в городе Тайнань
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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил в субботу, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая.
"Мы полны решимости защитить Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая", — заявил он.
Лай Циндэ отметил, что намерен использовать "диалог, чтобы заменить конфронтацию, и уверенно продолжать обмены и сотрудничество с Китаем".
"Если есть паритет и достоинство, Тайвань очень желает вести диалог и сотрудничество с Китаем на благо народов по две стороны (Тайваньского) пролива для создания мирной и процветающей среды", — подчеркнул политик.
Глава администрации признал, что на нем лежит ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе.
"Я буду действовать в соответствии с нашим демократическим и свободным конституционным порядком и поддерживать статус-кво между сторонами Тайваньского пролива", — добавил Лай Циндэ.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. Согласно данным ЦИК острова, Лай Циндэ лидирует на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков из 17 795. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
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