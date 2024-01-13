https://ria.ru/20240113/tayvan-1921176568.html
Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня
Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня - РИА Новости, 13.01.2024
Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня
Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил в субботу, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:18
2024-01-13T16:18
2024-01-13T17:40
в мире
тайвань
китай
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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил в субботу, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая. "Мы полны решимости защитить Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая", — заявил он. Лай Циндэ отметил, что намерен использовать "диалог, чтобы заменить конфронтацию, и уверенно продолжать обмены и сотрудничество с Китаем"."Если есть паритет и достоинство, Тайвань очень желает вести диалог и сотрудничество с Китаем на благо народов по две стороны (Тайваньского) пролива для создания мирной и процветающей среды", — подчеркнул политик.Глава администрации признал, что на нем лежит ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе."Я буду действовать в соответствии с нашим демократическим и свободным конституционным порядком и поддерживать статус-кво между сторонами Тайваньского пролива", — добавил Лай Циндэ.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. Согласно данным ЦИК острова, Лай Циндэ лидирует на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков из 17 795. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
https://ria.ru/20240113/kitay-1921098204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах
Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах главы администрации Тайваня
2024-01-13T16:18
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тайвань, китай
Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня
Новоизбранный глава Тайваня заявил о готовности к переговорам на равных с Китаем
ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил в субботу, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая.
"Мы полны решимости защитить Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая", — заявил он.
Лай Циндэ отметил, что намерен использовать "диалог, чтобы заменить конфронтацию, и уверенно продолжать обмены и сотрудничество с Китаем".
"Если есть паритет и достоинство, Тайвань очень желает вести диалог и сотрудничество с Китаем на благо народов по две стороны (Тайваньского) пролива для создания мирной и процветающей среды", — подчеркнул политик.
Глава администрации признал, что на нем лежит ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе.
"Я буду действовать в соответствии с нашим демократическим и свободным конституционным порядком и поддерживать статус-кво между сторонами Тайваньского пролива", — добавил Лай Циндэ.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. Согласно данным ЦИК острова, Лай Циндэ лидирует на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков из 17 795. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
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