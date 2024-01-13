https://ria.ru/20240113/tayvan-1921176568.html

Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня

Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня - РИА Новости, 13.01.2024

Избранный глава администрации высказался о защите Тайваня

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил в субботу, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:18

2024-01-13T16:18

2024-01-13T17:40

в мире

тайвань

китай

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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил в субботу, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая. "Мы полны решимости защитить Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая", — заявил он. Лай Циндэ отметил, что намерен использовать "диалог, чтобы заменить конфронтацию, и уверенно продолжать обмены и сотрудничество с Китаем"."Если есть паритет и достоинство, Тайвань очень желает вести диалог и сотрудничество с Китаем на благо народов по две стороны (Тайваньского) пролива для создания мирной и процветающей среды", — подчеркнул политик.Глава администрации признал, что на нем лежит ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе."Я буду действовать в соответствии с нашим демократическим и свободным конституционным порядком и поддерживать статус-кво между сторонами Тайваньского пролива", — добавил Лай Циндэ.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. Согласно данным ЦИК острова, Лай Циндэ лидирует на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков из 17 795. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.

https://ria.ru/20240113/kitay-1921098204.html

тайвань

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Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах главы администрации Тайваня 2024-01-13T16:18 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань, китай