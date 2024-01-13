https://ria.ru/20240113/tayvan-1921175032.html
Выигравший на выборах в Тайване кандидат назвал условие диалога с КНР
Выигравший на выборах в Тайване кандидат назвал условие диалога с КНР - РИА Новости, 13.01.2024
Выигравший на выборах в Тайване кандидат назвал условие диалога с КНР
Выигравший выборы главы администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что Тайвань очень желает диалога с материковым Китаем, "если есть паритет". РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:08
2024-01-13T16:08
2024-01-13T16:55
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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Выигравший выборы главы администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что Тайвань очень желает диалога с материковым Китаем, "если есть паритет"."Если есть паритет и достоинство, Тайвань очень желает вести диалог и сотрудничество с Китаем на благо народов по две стороны (Тайваньского) пролива для создания мирной и процветающей среды", - сказал Лай Циндэ журналистам.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. Согласно данным ЦИК острова, Лай Циндэ лидирует с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17759 участков из 17795. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921096044.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах
Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах главы администрации Тайваня
2024-01-13T16:08
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тайвань, китай
Выигравший на выборах в Тайване кандидат назвал условие диалога с КНР
Выигравший на выборах кандидат: Тайвань желает диалога с КНР, если есть паритет
ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Выигравший выборы главы администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что Тайвань очень желает диалога с материковым Китаем, "если есть паритет".
"Если есть паритет и достоинство, Тайвань очень желает вести диалог и сотрудничество с Китаем на благо народов по две стороны (Тайваньского) пролива для создания мирной и процветающей среды", - сказал Лай Циндэ журналистам.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. Согласно данным ЦИК острова, Лай Циндэ лидирует с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17759 участков из 17795. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
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