https://ria.ru/20240113/tayvan-1921175032.html

Выигравший на выборах в Тайване кандидат назвал условие диалога с КНР

Выигравший на выборах в Тайване кандидат назвал условие диалога с КНР - РИА Новости, 13.01.2024

Выигравший на выборах в Тайване кандидат назвал условие диалога с КНР

Выигравший выборы главы администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что Тайвань очень желает диалога с материковым Китаем, "если есть паритет". РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:08

2024-01-13T16:08

2024-01-13T16:55

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тайвань

китай

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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Выигравший выборы главы администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что Тайвань очень желает диалога с материковым Китаем, "если есть паритет"."Если есть паритет и достоинство, Тайвань очень желает вести диалог и сотрудничество с Китаем на благо народов по две стороны (Тайваньского) пролива для создания мирной и процветающей среды", - сказал Лай Циндэ журналистам.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. Согласно данным ЦИК острова, Лай Циндэ лидирует с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17759 участков из 17795. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921096044.html

тайвань

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Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах главы администрации Тайваня 2024-01-13T16:08 true PT0M25S

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Влада Копылова

в мире, тайвань, китай