https://ria.ru/20240113/tayvan-1921172553.html

Сторонник независимости Тайваня Циндэ заявил о победе на выборах

Сторонник независимости Тайваня Циндэ заявил о победе на выборах - РИА Новости, 13.01.2024

Сторонник независимости Тайваня Циндэ заявил о победе на выборах

Выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах главы... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:57

2024-01-13T15:57

2024-01-13T16:55

в мире

тайвань

гоминьдан

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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах главы администрации, передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу поблагодарить народ Тайваня за написание новой главы нашей демократии. Мы показали миру, как ценим демократию", - сказал Лай Циндэ, выступая перед избирателями. Он также поблагодарил своих соперников, сообщив, что поговорил с ними по телефону, и принял поздравления.Ранее кандидаты от оппозиционных партий Гоминьдан и Тайваньская народная партия Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ заявили о своем поражении в выборах.На момент заявления, согласно данным ЦИК острова, Лай Циндэ лидировал с 40,1% голосов при подсчете бюллетеней с 17673 участков из 17795. Подсчет голосов продолжается.Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%.Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921166628.html

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тайвань

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Дарья Буймова

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Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах Сторонники Лай Циндэ приветствуют его после победы на выборах главы администрации Тайваня 2024-01-13T15:57 true PT0M25S

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Дарья Буймова

в мире, тайвань, гоминьдан