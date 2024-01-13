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Кандидат от оппозиционной партии на Тайване признал поражение на выборах - РИА Новости, 13.01.2024
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15:11 13.01.2024 (обновлено: 17:36 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921166628.html
Кандидат от оппозиционной партии на Тайване признал поражение на выборах
Кандидат от оппозиционной партии на Тайване признал поражение на выборах - РИА Новости, 13.01.2024
Кандидат от оппозиционной партии на Тайване признал поражение на выборах
Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи признал поражение на выборах главы администрации Тайваня. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:11
2024-01-13T17:36
в мире
тайвань
гоминьдан
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ТАЙБЭЙ, 13 янв — РИА Новости. Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи признал поражение на выборах главы администрации Тайваня.&quot;Я всех разочаровал, я здесь, чтобы выразить свои глубокие сожаления. Простите меня&quot;, — сказал он, выступая перед избирателями.В свою очередь, выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах главы администрации.По состоянию на 19:57 (14:57 мск) Хоу Юи шел вторым после кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Представитель Гоминьдана набрал 4,248 миллиона голосов (33,33 процента) после обработки бюллетеней с 16 605 участков из 17 795.Первое место занимает Лай Циндэ (40,42 процента), на третьем — председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (26,24 процента).Лай Циндэ перед выборами заявлял о готовности вести жесткую политику по достижению независимости Тайваня от материка. Он также выступает за тесное сотрудничество с Западом.Хоу Юи — кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан, экс-полицейский и экс-мэр Синьбэя. Он выступает против независимости острова и за нормализацию отношений с Пекином, но не намерен обсуждать с властями КНР возможность воссоединения острова с материком.Кэ Вэньчжэ — кандидат от основанной им же в 2019-м Тайваньской народной партии. Политик позиционирует себя как альтернативу двум крупнейшим партиям, готов к диалогу с Пекином и сохранению статус-кво, предлагает сохранить мир посредством сдерживания и коммуникации. Он известный хирург и экс-мэр Тайбэя, пользующийся широкой поддержкой молодежи.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня Тайваня прошли в субботу с 8:00 (3:00 мск) до 16:00 (11:00 мск). Сразу после закрытия участков начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 69,8 процента.Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя запланирована на 20 мая 2024 года.Как указывали в Пекине, нынешнее голосование на Тайване — это серьезный выбор между такими перспективами, как война и мир, путь процветания и спада, поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921145599.html
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в мире, тайвань, гоминьдан
В мире, Тайвань, Гоминьдан
Кандидат от оппозиционной партии на Тайване признал поражение на выборах

Кандидат от оппозиционного Гоминьдана признал поражение на выборах на Тайване

© AP Photo / Louise DelmotteКандидат в президенты от партии Гоминьдан Хоу Юи голосует на выборах в Нью-Тайбэе, Тайвань
Кандидат в президенты от партии Гоминьдан Хоу Юи голосует на выборах в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Кандидат в президенты от партии Гоминьдан Хоу Юи голосует на выборах в Нью-Тайбэе, Тайвань
Читать ria.ru в
ТАЙБЭЙ, 13 янв — РИА Новости. Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи признал поражение на выборах главы администрации Тайваня.
«

"Я всех разочаровал, я здесь, чтобы выразить свои глубокие сожаления. Простите меня", — сказал он, выступая перед избирателями.

В свою очередь, выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах главы администрации.
По состоянию на 19:57 (14:57 мск) Хоу Юи шел вторым после кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Представитель Гоминьдана набрал 4,248 миллиона голосов (33,33 процента) после обработки бюллетеней с 16 605 участков из 17 795.
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Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах
Вчера, 13:14
Первое место занимает Лай Циндэ (40,42 процента), на третьем — председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (26,24 процента).
Лай Циндэ перед выборами заявлял о готовности вести жесткую политику по достижению независимости Тайваня от материка. Он также выступает за тесное сотрудничество с Западом.
Хоу Юи — кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан, экс-полицейский и экс-мэр Синьбэя. Он выступает против независимости острова и за нормализацию отношений с Пекином, но не намерен обсуждать с властями КНР возможность воссоединения острова с материком.
Кэ Вэньчжэ — кандидат от основанной им же в 2019-м Тайваньской народной партии. Политик позиционирует себя как альтернативу двум крупнейшим партиям, готов к диалогу с Пекином и сохранению статус-кво, предлагает сохранить мир посредством сдерживания и коммуникации. Он известный хирург и экс-мэр Тайбэя, пользующийся широкой поддержкой молодежи.
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Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня Тайваня прошли в субботу с 8:00 (3:00 мск) до 16:00 (11:00 мск). Сразу после закрытия участков начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 69,8 процента.
Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя запланирована на 20 мая 2024 года.
Как указывали в Пекине, нынешнее голосование на Тайване — это серьезный выбор между такими перспективами, как война и мир, путь процветания и спада, поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".
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