https://ria.ru/20240113/tayvan-1921145599.html
Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах
Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 13.01.2024
Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах
Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня лидирует на парламентских выборах, спустя два часа подсчета голосов партия набрала 39,4%, следует из РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:14
2024-01-13T13:14
2024-01-13T13:32
в мире
тайвань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921114818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6079c69171909da8a101a290fb351f33.jpg
ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня лидирует на парламентских выборах, спустя два часа подсчета голосов партия набрала 39,4%, следует из данных, опубликованных Центральным информационным агентством острова.Согласно данным агентства, ДПП лидирует с 39,4% и 395,5 тысячи голосов, следом идет оппозиционная партия Тайваня Гоминьдан, набравшая 32,5% и 353,7 тысячи голосов, на третьем месте центристская Тайваньская народная партия с 18,4% и 185,1 тысячи голосов.Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921131013.html
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921114818_333:0:3062:2047_1920x0_80_0_0_5298d1d5cec7c556bd16d00d60616b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань
Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах
Демократическая прогрессивная партия Тайваня предварительно лидирует на выборах
ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня лидирует на парламентских выборах, спустя два часа подсчета голосов партия набрала 39,4%, следует из данных, опубликованных Центральным информационным агентством острова.
Согласно данным агентства, ДПП лидирует с 39,4% и 395,5 тысячи голосов, следом идет оппозиционная партия Тайваня Гоминьдан, набравшая 32,5% и 353,7 тысячи голосов, на третьем месте центристская Тайваньская народная партия с 18,4% и 185,1 тысячи голосов.
Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
Сторонник независимости Тайваня лидирует на выборах главы администрации