https://ria.ru/20240113/tayvan-1921145599.html

Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах

Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 13.01.2024

Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах

Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня лидирует на парламентских выборах, спустя два часа подсчета голосов партия набрала 39,4%, следует из РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:14

2024-01-13T13:14

2024-01-13T13:32

в мире

тайвань

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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня лидирует на парламентских выборах, спустя два часа подсчета голосов партия набрала 39,4%, следует из данных, опубликованных Центральным информационным агентством острова.Согласно данным агентства, ДПП лидирует с 39,4% и 395,5 тысячи голосов, следом идет оппозиционная партия Тайваня Гоминьдан, набравшая 32,5% и 353,7 тысячи голосов, на третьем месте центристская Тайваньская народная партия с 18,4% и 185,1 тысячи голосов.Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921131013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань