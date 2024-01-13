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Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 13.01.2024
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13:14 13.01.2024 (обновлено: 13:32 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921145599.html
Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах
Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 13.01.2024
Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах
Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня лидирует на парламентских выборах, спустя два часа подсчета голосов партия набрала 39,4%, следует из РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:14
2024-01-13T13:32
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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня лидирует на парламентских выборах, спустя два часа подсчета голосов партия набрала 39,4%, следует из данных, опубликованных Центральным информационным агентством острова.Согласно данным агентства, ДПП лидирует с 39,4% и 395,5 тысячи голосов, следом идет оппозиционная партия Тайваня Гоминьдан, набравшая 32,5% и 353,7 тысячи голосов, на третьем месте центристская Тайваньская народная партия с 18,4% и 185,1 тысячи голосов.Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
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в мире, тайвань
В мире, Тайвань
Правящая партия Тайваня предварительно лидирует на парламентских выборах

Демократическая прогрессивная партия Тайваня предварительно лидирует на выборах

© AP Photo / Louise DelmotteЛюди голосуют на избирательном участке во время выборов на Тайване
Люди голосуют на избирательном участке во время выборов на Тайване - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Люди голосуют на избирательном участке во время выборов на Тайване
Читать ria.ru в
ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня лидирует на парламентских выборах, спустя два часа подсчета голосов партия набрала 39,4%, следует из данных, опубликованных Центральным информационным агентством острова.
Согласно данным агентства, ДПП лидирует с 39,4% и 395,5 тысячи голосов, следом идет оппозиционная партия Тайваня Гоминьдан, набравшая 32,5% и 353,7 тысячи голосов, на третьем месте центристская Тайваньская народная партия с 18,4% и 185,1 тысячи голосов.
Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
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